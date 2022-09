Mein Ding: Imkern Sie besitzt 24 Bienenvölker: Brigitte Hilfiker-Boller hat mit der Imkerei ihre Leidenschaft gefunden Die Urdorferin Brigitte Hilfiker-Boller imkert seit über 20 Jahren in ihrer Freizeit. Heute besitzt die 64-Jährige insgesamt drei Bienenhäuser in Urdorf, Schlieren und Unterengstringen, die sie vor allem während der Saison auf Trab halten.

Brigitte Hilfiker-Boller schaut sich ein Volk ihres Bienenhauses in Schlieren an. Mathias Förster

Seit über 20 Jahren ist Brigitte Hilfiker-Boller aus Urdorf Hobbyimkerin. Durch Gespräche mit Bekannten ihres Mannes, die ebenfalls imkerten, ist sie damals darauf gestossen. «Ich fand das Thema sehr spannend und bin so von der Faszination für die Imkerei gepackt worden», sagt die 64-Jährige.

Angefangen hat dann alles mit einem Bienenkorb, den Hilfiker selbst geflochten hat. Darin lebte ihr erstes Honigbienenvolk. «Zu Beginn hatte ich gar nicht vor, mehr als ein Volk zu haben», sagt sie. Parallel dazu hat sie anderen Imkern aus der Region an ihren jeweiligen Bienenstandorten unter die Arme gegriffen und den zweijährigen Imkergrundkurs absolviert.

Bald schon hatte Hilfiker ihr erstes eigenes Bienenhaus in Unterengstringen. «Die damalige Besitzerin wollte mit der Imkerei aufhören und suchte jemanden, der ihr Häuschen übernimmt», sagt sie. Heutzutage laufe das mit fast allen Bienenhäusern so ab, da kaum noch neue gebaut würden.

Während der Saison schaut sie fast jeden Tag nach ihren Bienen

Heute hat Hilfiker insgesamt 24 Bienenvölker, die alle an verschiedenen Standorten in sogenannten Schweizer Kästen hausen. Bei dieser traditionellen Haltungsform befinden sich die Holzkästen in einem Bienenhaus mit Ausgängen ins Freie, wodurch die Bienen jederzeit rein- oder rausfliegen können.

Seit Hilfiker im Jahr 2017 pensioniert wurde, geht sie ihrem Hobby noch intensiver nach. Mathias Förster

Vier der Völker leben im Bienenhaus in Urdorf, neun in Schlieren und elf in Unterengstringen. Während der Saison von März bis September schaut Hilfiker fast jeden Tag nach ihren Bienen. «Ich finde es schön, zu sehen, wie das Volk im Frühling beginnt, bei den blühenden Pflanzen selbstständig Futter zu suchen und dann immer weiter wächst», sagt Hilfiker.

Zweimal pro Saison, einmal Ende Mai und einmal Ende Juli, erntet sie den von den Bienen produzierten Honig. Ein Bienenvolk produziere dabei jährlich rund 15 Kilo Honig, was bei 24 Bienenkästen einen grossen zeitlichen Aufwand bedeute.

Ihr drittes Bienenhaus in Schlieren besitzt Hilfiker erst seit vier Jahren. Nachdem sie im Jahr 2017 frühzeitig pensioniert wurde, beschloss sie, sich ihrem Hobby noch intensiver zu widmen. Neben der zusätzlichen Arbeit mit ihrem neuen Bienenhaus absolvierte sie so in den letzten vier Jahren auch den schweizweit anerkannten Imkerlehrgang.

Es handelt sich dabei um eine Weiterbildung, die aus verschiedenen Modulen mit abschliessendem Leistungsnachweis und dem Verfassen einer Diplomarbeit besteht. «Ich lernte dadurch sehr viel Spannendes rund um die Haltung und Lebensweise der Bienen», sagt Hilfiker. Das vermittelte Wissen sei dabei auch stets an den aktuellen Stand der Wissenschaft angelehnt gewesen.

Die Erhaltung der dunklen Biene liegt ihr am Herzen

Ihre schriftliche Arbeit hat Hilfiker über die dunkle Biene verfasst. Dies ist die ursprünglich in der Schweiz heimische Rasse, die mittlerweile von anderen Rassen so stark verdrängt wurde, dass sie heute sogar als gefährdet gilt.

In mobilen Holzkästen hinter ihrem Bienenhaus hält sie zurzeit zusätzlich vier Völker der dunklen Biene, die bald in eine Belegstation im Kanton Glarus verlegt werden. Mathias Förster

Passend zur traditionellen Haltungsform im Bienenhaus mit Schweizer Kasten hält sie auch vorwiegend die dunkle Biene.

«Mir liegen die dunklen Bienen sehr am Herzen und deshalb ist es mir wichtig, zum Erhalt dieser Rasse beizutragen»,

sagt Hilfiker. Hinter ihrem Bienenhaus in Schlieren hält sie deshalb zurzeit noch zusätzlich vier Völker der dunklen Biene in sogenannten Magazinen. Bald schon sollen die vier mobilen Holzkästen in eine Belegstation im Kanton Glarus verlegt werden, wo die Rasse aktiv gezüchtet und geschützt wird.

Ihren Bienenbestand in Zukunft noch weiter auszubauen, hat Hilfiker nicht vor. «Ich bin glücklich mit der momentanen Situation und bin mit den drei Bienenhäusern auch gut ausgelastet», sagt sie.