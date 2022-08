Mein Ding: Hundetraining Vom «Hunde-Mädchen» zur Trainerin: «Wenn ich in meinem Leben einen roten Faden suche, sind es Hunde» Die 30-jährige Sarah Oetker aus Dietikon will Hunden, die als schwer vermittelbar gelten, eine zweite Chance geben. Deshalb eröffnete sie eine Hundeschule.

Hundetrainerin Sarah Oetker sagt über ihre Tätigkeit: «Das ist meine Berufung.» Vor ihr sitzt Hund Giotto. Severin Bigler

Ein Leben ohne Hunde? Das kann – und will – sich Sarah Oetker gar nicht vorstellen. Ob der «gemütliche Cocker Spaniel» ihrer Grossmutter, den sie im Garten zum Parcours laufen gebracht hat, den Labrador ihrer Jugendzeit oder ihren jetzigen Liebling, den Kleinspitz «Milo» – «wenn ich in meinem Leben einen roten Faden suche, sind es Hunde.»

Und so entschied sie sich dazu, den Faden weiterzuspinnen und eröffnete im Juni ihre eigene Hundeschule Dog Care Plus in Dietikon. Oetker ist sich sicher: «Das ist meine Berufung.»

Die 30-Jährige bietet an ihrer Hundeschule unter anderem Welpenförderungskurse sowie Junghunde- und Erziehungskurse an. Letztere können als Gruppenkurse oder auch privat gebucht werden. Für Hundehalterinnen und -halter ist das Besuchen dieser Kurse obligatorisch. «Ich bringe den Menschen die Grundlagen der Hundehaltung näher und zeige ihnen, wie sie eine Vertrauensbasis zu ihrem Tier aufbauen können.»

Erste Gruppenlektion findet jeweils ohne Hunde statt

Oetker bietet weitere private Möglichkeiten wie etwa die Analyse der Persönlichkeit des Hundes oder eine Verhaltensberatung an. Gleich der erste Besucher ihrer Hundeschule war verhaltensauffällig. Er sei in der Vergangenheit gebissen worden, war folglich nervös, wann immer Artgenossen in der Nähe waren – und sein Herrchen wünschte sich Unterstützung.

Lernen müssen in ihren Kursen meistens die Menschen. (Im Bild: Sarah Oetker mit Hund Milo und Alf Tryzna mit Biro) Severin Bigler

«Am Wichtigsten war es, dem Herrchen sein Selbstvertrauen wiederzugeben.» Die Rollen zwischen Hund und Mensch mussten wieder klar verteilt werden, denn nur so konnten beide auch in schwierigen Situationen ruhig bleiben.

Denn, auch wenn Hundekurse so klingen, als wären sie vor allem für die Vierbeiner gedacht:

«Lernen müssen meistens die Menschen.»

So findet die erste Gruppenlektion jeweils ganz ohne Hunde statt. Eine neue Umgebung, fremde Menschen und Tiere – viele Hunde seien dabei unruhig und deren Besitzer damit abgelenkt. In der ersten Stunde müssten die Halterinnen und Halter erst mal lernen, wie sie ihren Hund zur Ruhe bringen können.

Milo war ein Grund, weshalb sich Sarah Oetker dazu entschied, Hundetrainerin zu sein. Severin Bigler

Während sie spricht, streicht Oetker sanft über Milos Bauch. Er war mit ein Grund, weshalb sie sich dazu entschied, von November 2020 bis März 2021 die Hundetrainer-Ausbildung zu absolvieren. Denn, als sie Milo adoptierte, sagte man ihr, er sei «ruhig und unkompliziert» – das war er nicht.

Schwierigen Hunden eine zweite Chance geben

Und so las Oetker alle Bücher, die sie fand. Machte sich über die Psychologie der Hunde schlau und lernte, wie sie Milo am besten unterstützen konnte. Oetker lacht und sagt:

«Und wie ich halt bin, konnte ich es nicht lassen und wollte mein Wissen mit allen Hundehaltern, die ich sah, teilen.»

Eine richtige «Nervensäge» sei sie gewesen.

Sie wollte das Wissen, das sie sich angeeignet hatte, für etwas Gutes verwenden und so kam der Wunsch auf, Hundetrainerin zu sein. «Bis zu jenem Zeitpunkt war ich immer nur das Mädchen, das Hunde mochte, aber dann merkte ich, dass ich etwas drauf hatte», sagt sie.

Damals, vor rund drei Jahren, war sie an einem Punkt in ihrem Leben angelangt, an dem sie sich neu orientieren musste. Sie wusste nicht, wer sie genau war, oder was sie wollte – sie wusste einzig, dass sie zu Hunden eine spezielle Bindung hatte.

Sie fing an, Hundeaccessoires zu kreieren. Hatte den Kopf voller Ideen – und alles brachte sie zurück zu den Hunden.

Sarah Oetker will verhaltensauffälligen Hunden helfen. Severin Bigler

Jetzt weiss sie: «Ich will den Hunden, die normalerweise als schwer vermittelbar gelten, eine zweite Chance geben, wie sie mir zeitweise niemand geben wollte.» Sie möchte vor allem verhaltensauffälligen Hunden helfen, denn sie wisse, wie es ist, wenn Menschen einen aufgeben. Sie sei aufgrund gesundheitlicher Hürden in ihrem Leben und auf dem Arbeitsmarkt zuvor aussortiert worden und hätte mit dem Hundetrainer-Kurs schliesslich eine zweite Chance bekommen. Sie sagt:

«Ich habe meine Ecken und Kanten, aber das heisst nicht, dass ich nicht richtig bin. Genauso ist das bei Hunden.»