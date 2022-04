Mein Ding: Ernährungsberatung Ernährungsberaterin Silvia Blöchliger hilft ihren Kunden auch mal beim Kochen Die 56-jährige Bündnerin arbeitet als ganzheitliche Ernährungsberaterin in Unterengstringen. Was eine Umstellung der Essgewohnheiten bewirken kann, hat sie am eigenen Leib erfahren.

Als junge Frau hatte Silvia Blöchliger selbst eine Zeit lang Gewichtsprobleme. Heute unterstützt sie andere beim Abnehmen und auf ihrem Weg zu einem gesünderen Lebensstil. Severin Bigler

Das Thema Gesundheit faszinierte Silvia Blöchliger schon immer. Ihre erste Ausbildung machte die heute 56-Jährige als Spitex-Krankenschwester. Später lernte sie zusätzlich Arztgehilfin und machte Weiterbildungen in Naturheilkunde und Massage. Schliesslich fand sie den Weg an die Paracelsus-Heilpraktikerschule in Zürich und bildete sich dort zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin aus. Vor vier Jahren eröffnete sie in Unterengstringen an der Steiacherstrasse ihre eigene Praxis «Essen mit Freude».

Der Darm als Schlüssel zur Gesundheit

«In der ganzheitlichen Ernährungsberatung sagen wir, dass 80 bis 90 Prozent der Gesundheit von der Ernährung abhängt», sagt Blöchliger. Schliesslich läge unser Immunsystem im Darm. Würden wir über längere Zeit ungesund essen, bilde sich unsere Darmflora – wichtige Mikroorganismen im Darm – zurück und Nährstoffe könnten nicht mehr richtig aufgenommen werden.

Neben bewusstem Essen gehöre auch Bewegung zu einem gesunden Lebensstil. Unser Körper müsse die Nährstoffe verstoffwechseln – also verarbeiten – und brauche Sauerstoff, sagt Blöchliger. Wichtig für die Gesundheit seien ausserdem Entspannung und Achtsamkeit sowie eine gewisse Akzeptanz sich selbst gegenüber.

«Wir müssen lieb zu uns sein. In unserem Körper wohnt unsere Seele.»

Das habe sie mit etwa 20 Jahren, in ihrer Zeit als Spitex-Krankenschwester, zu wenig getan, sagt sie. «Ich hatte Tag und Nacht das Telefon neben mir und bin durch die unregelmässigen Einsätze aus meinem Ess-Rhythmus gekommen.» Dadurch habe sie einige Kilos zugenommen. Als sie sich dann eine Nierenbeckenentzündung geholt und diese nicht lange genug auskuriert habe, sei ihr Cortison verschrieben worden, sagt sie.

«Da bin ich aufgegangen wie ein Ofenküchlein. Diäten machten alles noch schlimmer.»

Erst als sie ihren Mann kennen gelernt, mit Sport begonnen und die Stelle gewechselt habe, sei sie die überschüssigen Kilos wieder losgeworden. «Ich habe mich wieder auf mich selbst besonnen und meinen Körper wieder gespürt.»

Ihre Familie stellte selber Essen her

Seither widme sie sich wieder vermehrt der Naturmedizin, die sie aus ihrer Kindheit gut kenne. Sie gehe mehrmals pro Jahr Heilkräuter sammeln und mache daraus Tee und Wickel. «Ich bin in Graubünden auf einem Bauernhof mit sechs Geschwistern aufgewachsen», erzählt sie. «Wir haben sehr einfach gelebt.» Sie hätten den grössten Teil ihres Essens selbst hergestellt und eben auch selber Heilkräuter für die Gesundheit und gegen Krankheiten gesammelt.

Speckabbau für die Hochzeit ist nicht ihr Metier

Die meisten ihrer Kundinnen und Kunden kämen mit Gewichtsproblemen zu ihr, sagt Blöchliger. Viele stellten sich im Vorfeld eine andere Art der Ernährungsberatung als die ihre vor und wollten beispielsweise für ihre Hochzeit innerhalb eines Monats ein bestimmtes Gewicht erreichen. «Das funktioniert bei mir nicht», sagt sie.

«Ich gehe dem Problem auf den Grund und das benötigt Zeit. Falsche Gewohnheiten müssen erkannt und geändert werden.»

So bespreche sie mit ihren Kundinnen und Kunden immer deren gesamte Lebenssituation. «Ich versuche, auf den Menschen als Ganzen einzugehen.» Danach mache sie mit ihnen gemeinsam einen Ernährungsplan, ein sportliches Programm und einen Entspannungsvorschlag. Darüber hinaus sei sie auch schon bei Kundinnen und Kunden zu Hause gewesen und habe mit ihnen zusammen in den Kühlschrank geschaut oder gekocht. «Ich bin sehr unkompliziert und hole die Kundin oder den Kunden dort ab, wo sie oder er ist.»