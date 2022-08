Mein Ding: Billard Technik und Konzentration liegen ihr im Blut: Sybille Strolz ist langjähriges Mitglied im Billard Club Dietikon Mit etwa 20 Jahren hat die 57-jährige Dietikerin Sybille Strolz das Billardspielen für sich entdeckt und nur wenige Jahre später ist sie dem Billard Club Dietikon beigetreten. Bis heute ist sie vom technischen Aspekt des Sports fasziniert.

Sybille Strolz im Lokal des Billard Clubs in Dietikon. Valentin Hehli

In einem Billardlokal direkt am Bahnhof Altstetten kam die dort aufgewachsene und mittlerweile in Dietikon wohnhafte Sybille Strolz erstmals mit dem Billardspielen in Berührung. Damals war sie Anfang 20. «Ich bin mit ein paar Freunden hingegangen und so haben wir dann auch neue Leute kennen gelernt, die uns die Spielregeln zeigten», sagt Strolz.

Für die 57-Jährige standen beim Billard von Anfang an die Freude am Spiel und das Miteinander im Vordergrund. Durch Zufall ist sie nach einigen Jahren auf den Billard Club Dietikon gestossen und dem Club gemeinsam mit ihrem damaligen Freund beigetreten.

Für die Teilnahme an grossen Turnieren fehlt die Zeit

Seither spielt sie etwa zweimal in der Woche im Clublokal an der Giessenstrasse in Dietikon Billard. Zwölfmal im Jahr finden auch interne Turniere statt, an denen Strolz teilnimmt. «Mich fasziniert das Billardspiel an sich und mir gefällt es, welche entscheidende Rolle die richtige Technik sowie die erforderliche Konzentration spielen», sagt sie.

Während fünf Jahren hat Strolz sogar das Präsidium des Clubs übernommen, da sich in dieser Zeit keine anderen Vorstandsmitglieder finden liessen. Neben neuen Freunden hat sie im Dietiker Billard Club auch ihren Mann kennen gelernt, der ein paar Jahre nach ihr als Trainer zum Club hinzugestossen ist.

Seit vielen Jahren verbringt Strolz einen Teil ihrer Freizeit mit dem Billardspielen. Valentin Hehli

Obwohl es Strolz an Ehrgeiz und dem Willen, zu gewinnen, nicht fehlt, spielt sie nicht an grösseren Turnieren ausserhalb des Clubs. «Ich habe es einmal ein Jahr lang ausprobiert und an den Qualifikationsturnieren für die Schweizer Meisterschaften teilgenommen», sagt sie.

Schnell habe sie aber gemerkt, dass es zeitlich mit ihrem Job nicht vereinbar sei. Als Coiffeuse arbeitet Strolz samstags, was es für sie beinahe unmöglich macht, am Wochenende an Turnieren in der ganzen Schweiz teilzunehmen. «Um regelmässig an grossen Turnieren zu spielen, habe ich auch zu wenig trainiert», sagt sie.

Der grosse Irrtum unter den Billardlaien

Im Unterschied zum Billard, das viele aus ihrer Freizeit kennen, werden im Club laut Strolz die Regeln strenger beachtet. Zudem sorge das gezielte Training für ein grösseres Verbesserungspotenzial. Nur schon bei der Haltung gebe es vieles zu beachten, sagt Strolz.

Auch sie als alter Hase im Billard würde längst nicht alles richtig machen, sagt sie. Erst kürzlich hat Strolz in einem Spezialtraining in einem Zürcher Billardcenter, das sie zurzeit einmal monatlich besucht, einen wichtigen Hinweis bezüglich ihrer Körperhaltung während des Spielens bekommen.

Obwohl sie sich im Club sehr wohlfühlt, würde sie sich als einzige Frau wünschen, dass sich in Zukunft noch mehr Frauen für das Billard interessieren. Valentin Hehli

Es gebe auch typische Fehler, die gegen die offiziellen Billardregeln verstossen und von vielen Laien immer wieder gemacht werden. Der Klassiker ist dabei laut Strolz die falsche Annahme, dass man die weisse Kugel eine Stockbreite von der Bande wegnehmen darf, wenn sie direkt dort zu liegen kommt. «Was ich auch immer wieder beobachte, ist, dass der Stock, das sogenannte Queue, falsch gehalten wird», sagt sie.

Schlechte Tage gehören dazu

Obwohl Strolz mit dem Billard eine Leidenschaft für sich entdeckt hat, gibt es auch Tage, an denen es nicht so läuft, wie sie es sich vorstellt. «Es kommt natürlich auch vor, dass ich mich nerve oder frustriert bin, wenn die Kugeln nicht in die geplante Richtung rollen», sagt sie.

Neben dem aktiven Spielen schaut Strolz auch gerne bei anderen zu. Einmal ist sie sogar extra für ein Billardturnier nach Berlin gereist. Von den zehn bis 15 Leuten aus dem Billard Club, die sich regelmässig zum Spielen treffen, ist sie zurzeit die einzige Frau. «Ich fühle mich sehr wohl in der Gruppe. Trotzdem würde ich mir aber wünschen, dass in Zukunft noch mehr Frauen Interesse fürs Billard aufbringen würden», sagt Strolz.