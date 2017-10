2016 hatte die Urdorfer Schulpflege eine Erhöhung ihres Steuerfusses von 59 auf 62 Prozent beantragt. Aber die Gemeindeversammlung erteilte dem Ansinnen eine Absage. Schliesslich hätten die Steuerzahler darunter gelitten, da die Politische Gemeinde gleichzeitig ihren Steuerfuss (ebenfalls 59 Prozent) behalten wollte.

Doch das Eigenkapital der Schule schmilzt und schmilzt weiter: Ende 2014 betrug es noch 7,45 Millionen Franken, per Ende 2017 wird es voraussichtlich nur noch 2,28 Millionen Franken betragen. Es besteht Handlungsbedarf wie noch nie.

Gestern, an einer Pressekonferenz im Urdorfer Gemeindehaus, haben die Schulpflege und der Gemeinderat nun einen neuen, mehrheitsfähigeren Vorschlag für gesunde Schulfinanzen präsentiert: Vorgesehen ist ein Steuerfussabtausch. Die Schulgemeinde soll neu einen Steuerfuss von 62 statt 59 Prozent erhalten, während die Politische Gemeinde ihren Steuerfuss von 59 auf 56 Prozent senkt. Der grosse Vorteil: Diese Lösung beschert den Steuerzahlern keine höhere Rechnung. Oder wie es Irmgard Struchen (CVP), Finanzvorsteherin der Schulgemeinde sagt: «Wichtig ist, dass der Gesamtsteuerfuss bei 118 Prozent bleibt.» Man hat also die Lehren aus der Gemeindeversammlung 2016 gezogen. «Es ist Zeit für einen Ausgleich. Dass die Schule finanziell am Limit ist, weiss man auch im Volk», führt Struchen aus.