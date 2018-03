«Die Zusammensetzung der Dietiker Schülerschaft ist sehr heterogen und anspruchsvoll», sagt Hess. Die Ausländerquote der Stadt beträgt über 44 Prozent. Prekäre Fälle, die mehr Ressourcen benötigten, seien in Dietikon häufiger als andernorts, so Hess. Folglich müssten die Stellenprozente höher ausfallen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Dietikon hinkt anderen Gemeinden in Sachen Schulsozialarbeit nach. Für 985 Schüler stehen 100 Stellenprozent zur Verfügung. Werden die Kindergärtler nicht mitgezählt, sind es noch 789 Schüler. Zum Vergleich: Der kantonale Durchschnitt beträgt 650 Schüler pro 100 Stellenprozent. «Dietikon weist in der Region Süd die schlechteste Versorgung mit Schulsozialarbeit aus», sagt Hess. In Urdorf seien es zum Beispiel 714, in Oberengstringen 746, in Horgen 716, in Adliswil 648 und in Schlieren gar nur 456 Schüler pro 100 Stellenprozent — der Kindergarten aber jeweils mitgerechnet.

So bald wie möglich

Dies ist auch für die Schulpflege eine unbefriedigende Zahl. «Laut Empfehlungen der Berufsverbände Avenir Social und dem Schulsozialarbeiterverband sollten für eine umfassende Prävention in der Schule gar höchstens 400 Schüler pro 100 Stellenprozent gerechnet werden.» Bei einem Schlüssel von 600 Schülern pro 100 Stellenprozent und mit Einbezug der Kindergartenstufe müssten aktuell rund 475 Stellenprozent für die Schule Dietikon vorhanden sein, so die Schulpflege. Wann sie den Antrag genau stellt, schreibt sie in der Antwort zum Postulat jedoch nicht. Hess hofft, dass dies bald der Fall sein wird. «Es wäre schön, wenn die alte Crew des Stadtrats noch darüber befinden könnte.» Dann sei sogar eine Änderung auf das neue Schuljahr möglich.