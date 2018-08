Daniel Issler, am 23. September gehen die Stimmbürger des Kantons Zürich an die Urne und entscheiden, ob die zweite Etappe der Limmattalbahn zwischen Schlieren und dem Bahnhof Killwangen-Spreitenbach gebaut wird. Was geschieht bei einem Nein?

Daniel Issler: Wir sind grundsätzlich zuversichtlich, dass die Stimmbevölkerung ihr deutliches Ja zur Limmattalbahn aus dem Jahr 2015 bestätigen wird. Die Limmattalbahn als Gesamtverkehrssystem funktioniert ohne die zweite Etappe nicht.

Aber wenn es ein Nein gibt?

Wir haben keine verschiedenen Szenarien ausgearbeitet, die dann zum Tragen kommen würden.

Zahlreiche andere Verkehrsprojekte im Limmattal sind gescheitert. Was braucht es, damit dies nicht geschieht?

Am allerwichtigsten ist, dass das Bedürfnis nach dem Projekt vorhanden ist. Am Beispiel der Limmattalbahn lässt sich sagen, dass es eine Gesamtverkehrslösung mit öV und Individualverkehr braucht, da die Region wächst. Gleichzeitig braucht es für den Erfolg eines Verkehrsprojekts eine starke Trägerschaft. Mit den beiden Kantonsregierungen Zürich und Aargau, die im Jahr 2010 den Startschuss gaben, verfügen wir auch darüber. Drittens braucht es den politischen Rückhalt. Ohne diesen geht es nicht. Bei der Limmattalbahn ist dies ersichtlich durch die deutlichen Entscheide des Kantonsrats wie auch die jene der Gemeindeexekutiven, die geschlossen dahinterstehen.

Wie haben Sie diesen Rückhalt in den Gemeinden und Städten aufgebaut?

Seit 2010 stehen wir in regelmässigem Kontakt mit Behördenvertretern der Städte und Gemeinden, durch welche die Limmattalbahn verkehrt. Alle drei Monate fand eine Besprechung statt. Dies ist der vierte wichtige Punkt: die Gesprächsbereitschaft. Die Leute schätzten es, dass man vor Ort nach Lösungen für ihre Probleme suchte und ein offenes Ohr für ihre Anliegen hatte.