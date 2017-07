Am Montagmorgen um 8 Uhr macht im Bruno-Weber-Park nur Pfau Josef einen gelassenen Eindruck. Ohne sich um die nervösen Menschen zu kümmern, die plötzlich sein Terrain bevölkern, stolziert er durch das vom nächtlichen Regen nasse Gras. Etwa zehn Leute in Arbeitskleidung rüsten sich an Bruno Webers Wohnatelier aus mit dem Arbeitsmaterial für diesen Tag: grosse Rollen transparenter Luftpolsterfolie, weiche, weisse Baumwollhandschuhe und Fotoapparate. Mit dabei: Maria Anna Weber, die Witwe des Dietiker Künstlers Bruno Weber. Man sieht ihr die Anspannung deutlich an; viel geschlafen haben wird sie nicht in der letzten Nacht. An diesem Morgen will sie nach über zwei Jahren wieder uneingeschränkten Zugang zu ihrem Eigentum erhalten: über 300 Gemälde und Tausende von Skizzen, Grafiken und Zeichnungen ihres produktiven Mannes.

Ein Urteil des Aargauer Obergerichts vom Juni hatte ihr Zugang und Verfügungsgewalt «per sofort» zugesprochen. Die Kunstwerke befanden sich bis zum gestrigen Montag in einem Nebenraum des Wassergartensaals. Dieser und dessen unmittelbare Umgebung ist Terrain der Bruno-Weber-Stiftung; der Rest des Parks ist Eigentum von Weber. Stiftung und Weber sind seit Jahren zerstritten. Ein erster Übergabetermin am Mittwochmorgen letzter Woche war nicht zustande gekommen, weil sich die Stiftung «aus zeitlichen Gründen» nicht dazu in der Lage sah, der Aufforderung nachzukommen. Fünf Arbeitstage forderte Stiftungsratspräsidentin Isabelle Cart als Vorbereitungszeit. Dabei sollte sich der Arbeitsaufwand für die Stiftung einzig und allein darauf beschränken, einen Schlüssel im Schloss zu drehen. Laut Gerichtsurteil durften vonseiten der Stiftung die Werke nicht bewegt werden. Auch Mithilfe beim Abtransport war weder erforderlich noch erwünscht.