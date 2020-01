«Manchmal war der Dreh etwas unheimlich» — wie Luna Mwezi zu ihrer Rolle als «Platzspitzbaby» kam

Wie bist Du zur Rolle der Mia in «Platzspitzbaby» gekommen?

Luna Mwezi: Nachdem ich 2015 den Film «Schellen-Ursli» ­gesehen hatte, wollte ich auch einmal in einem Film mitspielen. Also haben mich meine Eltern in einer Agentur angemeldet. Und so wurde ich angefragt, ob ich am Casting für den Film «Platzspitzbaby» teilnehmen wolle.

Was hat Dir beim Dreh am meisten Spass gemacht?

Alles. Die Zusammenarbeit mit dem Cast und der Crew, aber auch das Durchspielen der Szenen und natürlich, mit Sarah Spale arbeiten zu können. Da der Dreh lange dauert, wird man fast zu einer kleinen Familie.

In einer Szene springt Mia von einer hohen Brücke in einen Fluss – da bist nicht Du selbst gesprungen, oder?

Nein, ich hätte mich das nicht getraut. Das war eine Stuntwoman. Aber die Szene, wo ich wieder auftauche, habe ich selbst gespielt. Das haben wir in der Limmat gefilmt, und selbst das brauchte Überwindung. Es war ultrakalt. Unter den Kleidern trug ich einen Neoprenanzug. Regisseur Pierre Monnard sagte dann zu mir, ich solle mir einfach vorstellen, ich würde Sushi essen – mein Lieblingsessen.

Wie hast Du die Szenen mit Sarah Spale, die Deine drogenabhängige Mutter spielt, erlebt?

Die Zusammenarbeit mit Sarah Spale war sehr cool. Es kam immer auf die Szene an – durch die Maske und ihr Verhalten in der Rolle war es manchmal ziemlich unheimlich, um ehrlich zu sein. Ich konnte von ihr ­lernen, sie hat mir viele Tipps gegeben.