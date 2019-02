Da ist jeweils dieses Blitzen in seinen Augen, wenn Sven Gut beginnt, über Darts zu sprechen. So funkeln sie, wenn er von den ersten Pfeilen erzählt, die er in einem Pub in Oerlikon jeden Freitag bis in die Morgenstunden hinein ins Brett bohrte. Wenn er von seinem ersten internationalen Turnier in einer schummrigen Halle im belgischen Antwerpen berichtet. Und wenn er über seine Visionen für die Zukunft des Trendsports spricht, die er aber momentan durch die Kommerzialisierung auch bedroht sieht.

Das Gegenüber merkt rasch: Für den 35-jährigen Limmattaler ist das Pfeilewerfen weit mehr als ein Hobby – es ist seine Passion. Diese Leidenschaft kann er nun in einer neuen Funktion ausleben: Seit drei Wochen amtet Gut als Nationaltrainer der Darts-Mannschaft. Damit kann er diese Sportart, die hierzulande noch immer um Anerkennung und den endgültigen Durchbruch kämpft, aktiv mitbeeinflussen. Diese neue Position sei eine grosse Herausforderung, sagt er. «Man will einerseits an die Erfolge der letzten Zeit anknüpfen, man will aber andererseits auch gewisse Dinge ändern.»

Kaum Beachtung trotz Erfolgen

Wenn Gut von Erfolgen spricht, meint er damit etwa den Europameistertitel von Fiona Gaylor im September letzten Jahres, die wohl grösste Sensation in der Geschichte des Schweizer Dartssports. Oder den dritten Rang der Schweizer Männerequipe an der Weltmeisterschaft 2017.

Gut spricht von Erfolgen, die trotz ihrer potenziellen Tragweite kaum Resonanz erzeugen. Denn sie finden nicht auf der feuchtfröhlichen Bühne des grossen Weltverbandes PDC statt, der die populäre WM im Londoner Alexandra Palace austrägt, sondern im vergleichsweise stillen Kämmerlein des kleineren WDF-Verbandes. Ohne Kameras. Ohne Spektakel. Ohne absolute Topstars. Und ohne grosses Preisgeld.

Die Schweizer Darts-Realität, sie fristet ein Schattendasein. Denn im Scheinwerferlicht der PDC hat es für Schweizer kaum einmal Platz. Zu dominant agieren dort Briten, Niederländer oder die Nachbarn aus Deutschland. Das sind Nationen, die der Schweiz strukturell um Längen enteilt sind.

«Im internationalen Vergleich haben wir gemerkt, dass es von der Betreuung der Spieler her Defizite gibt. Alleine, wenn andere Nationen beispielsweise mit zwanzig Betreuern an ein Turnier reisen und wir bloss mit drei oder vier. Uns wurde klar, dass wir hier einfach ein paar Elemente mehr brauchen, um Schritt halten zu können», so Gut.

Der Schweizer Dartsverband überdachte und reformierte seine Strukturen. Das Resultat: Nationaltrainer Thomas Gerock wurde in das neu geschaffene Amt des Head Coachs über alle drei Kader – Herren, Damen und Jugend – befördert, Gut zum neuen Herrentrainer ernannt. Für den heute in Dübendorf wohnhaften Gut bedeutete der Wechsel auf die Trainerposition Neuland, war er doch zuvor als Manager und Berater zahlreicher Schweizer Dartsspieler vor allem organisatorisch tätig und hatte sich so einen Namen in der Szene gemacht.

Im Zuge der letztjährigen EM in Ungarn bat Gerock den in der Dartsbranche bestens vernetzten Limmattaler, die Nationalmannschaft zu begleiten. «Er gab mir nur eine Aufgabe», sagt Gut rückblickend. «Ich sollte darauf achten, was meiner Meinung nach organisatorisch und kommunikativ falsch läuft. Schon nach dem ersten Tag hatte ich unzählige Fragen, warum man gewisse Dinge so macht und nicht anders.»

Guts Arbeit hinterliess Spuren, man wollte ihn als zusätzliche Instanz in den Staff einbinden. Als Nationaltrainer, der mithelfen soll, die Strukturen des Schweizer Dartssports zu professionalisieren. Eine Herkulesaufgabe. Denn, obwohl ein funktionierendes Liga-System und spielerisches Potenzial vorhanden sind, fehlt es dem Darts in der Schweiz vor allem an Geld.