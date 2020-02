«Man schätzt es, dass wieder ein Dorffest durchgeführt wird»

«Während zweier Wochen bauten wir Oberstufen-Schüler eine kleine Seilbahn von der Schule den Hang hinauf. So etwas vergisst man nicht», sagt Dominic Stutz in Erinnerung an das Birmifäscht von 1987. Damals war er noch ein Schüler, heute ist er OK-Präsident des Birmifäschts, das Anfang Mai während dreier Tage durchgeführt wird. «Die Gemeinde hat nach all den Jahren wieder ein Fest verdient», sagt er. Stutz bekam das Organisieren von solchen Anlässen sozusagen in die Wiege gelegt. So übernahm er das Markt­fahrer-Unternehmen «Gopfried Stutz» in dritter Generation von seinem 2017 verstorbenen Vater. Dieser präsidierte auch das OK des Milliennium-Birmifäschts im Jahr 2000. «Mit der diesjährigen Feier will ich auch daran erinnern, dass es sich um ein denkwürdiges Fest handelte, an das sich zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde gerne zurückerinnern», sagt er.

Erstmals gefeiert wurde 1976, der Grund dafür war das 1100-jährige Bestehen der Gemeinde. Fortan wurde im Elf-Jahres-Rhythmus gefeiert. 1987 zelebrierte das Dorf seinen 1111.Geburtstag und 1998 schliesslich den 1122. Geburtstag. Zwei Jahre später sollte kein Jubiläum des Dorfes gefeiert werden, sondern das neue Jahrtausend und der Zusammenhalt unter den Bewohnern, wie es der damalige Gemeindepräsident Jakob Gut (SVP) ausdrückte. Damals entschieden die Verantwortlichen, dass es alle fünf Jahre ein solches Fest geben sol­lte. Diese Pläne verliefen jedoch im Sand und es fand vorerst kein Dorffest mehr statt. 2009, als eigentlich turnusgemäss das 1133-jährige Bestehen der Gemeinde hätte gefeiert werden sollen, liess sich niemand finden, der den Anlass durchführen wollte, sagt Stutz.

Man erwartet pro Tag rund 5000 Besucher

Wohl auch weil er an das ­Vermächtnis seines Vaters hat erinnern wollen, entschied sich Stutz vor rund zweieinhalb Jahren, wieder ein Fest zu organisieren. «Obwohl es bei einigen Überzeugungsarbeit brauchte, war das Organisationskomitee schnell gefunden. Die Begeisterung war gross», sagt er. Dabei gehe es ihnen nicht darum, ein Fest der Superlative wie in Zürich, Schlieren oder Dietikon zu veranstalten. «Wir sind ein Dorf, und das soll sich auch an unserem Fest ablesen lassen», so Stutz. Man erwarte pro Tag rund 5000 Besucher, gesamthaft also rund 15'000. Zum Vergleich: Das zehntägige Schlierefäscht von vergangenem September lockte über 100'000 Besucherinnen und Besucher an.