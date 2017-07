Auch technische Hilfsmittel, die man von den Profiteams kennt, stehen im Nachwuchsbereich zur Verfügung, zum Beispiel Videoanalysen. Anders als bei den Profis werden die Videos aber nicht zum Analysieren der nächsten Gegner genutzt. «Wir fokussieren uns auf uns, denn wir wollen den Spielern zeigen, wo sie sich noch verbessern können», sagt Sasivari. Gleichzeitig lege man aber auch viel Wert darauf, dass die Jungen in der Schule erfolgreich sind. «Denn was, wenn sich ein Spieler, der alle Juniorenmannschaften durchlaufen hat, plötzlich verletzt und nicht mehr Fussball spielen kann?», fragt der Fahrweider. «Sie müssen auch in der Schule gute Noten haben, damit sie eine Ausbildung machen können.»

Klingt alles sehr professionell. Und genau das gefällt Sasivari. «Ich arbeite lieber mit klaren Vorgaben, an die man sich hält», meint er. «Dazu gehören für mich unter anderem auch Pünktlichkeit und Loyalität.» Zwei Eigenschaften, die im Amateurbereich nicht immer vorhanden seien. Da blieben Spieler schon mal dem Training fern, weil sie etwas anderes vorhatten. «So etwas würde mich als Trainer wahnsinnig machen.»

Spieler und Trainer in einem

Man spürt: Sasivari lebt für den Fussball, auch wenn sein Hauptberuf mit der Sportart wenig zu tun hat: Sasivari ist als Informatiker in einem Hotel tätig. Sein Trainerjob ist bei einem Pensum von 40 Prozent genau genommen eine Nebenbeschäftigung. Und trotzdem nimmt der Fussball am meisten Zeit in seinem Leben ein, da er in seiner Freizeit auch noch in der 2. Liga für den FC Schlieren spielt – als Aussenverteidiger. «Ich bin schon vorher Trainer und Spieler in einem gewesen», sagt er. «Das ist eigentlich immer gut gegangen, ich habe auch im letzten Jahr kein Training verpasst.» Einzig bei den Spielen habe er manchmal passen müssen.

Dieses Jahr könnte er jedoch mehr als nur ein paar Partien fehlen. «Ich weiss nicht, ob ich weiterhin so mit Schlieren trainieren kann», sagt er. «Mit der U15 haben wir vier Trainings pro Woche, dazu noch ein Meisterschaftsspiel am Wochenende – und das irgendwo in der Schweiz.» Ein Entscheid, wie intensiv er nächste Saison noch Fussball spielen werde, sei aber noch nicht gefallen. «Für mich hat GC einfach Priorität.»

Als Aktiver möchte Sasivari also zurückstecken. Als Trainer hat er noch viel vor. Ende Oktober legt er die Prüfung für das Uefa-A-Diplom ab, mit dem er als Assistenztrainer in der Challenge oder in der Super League arbeiten könnte. Doch das ist ein Fernziel des 27-Jährigen. «Vorerst bin ich U15-Trainer, und da will ich mich beweisen», sagt Sasivari. Oder um es in seinen Worten auszudrücken: Weiter geht’s!