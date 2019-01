Als dramaturgischen roten Faden bedient sich Huber dem Titel entsprechend dem Requiem: Er lässt im Film, der rund um das Dietiker 900-Jahr-Jubiläum entstanden war, das «Dorf» zu Grabe tragen. Die Festbeizen am Stadtfest wiesen für Huber beispielsweise einen «Leichenmahl-Charakter» auf, wie er 1989 in einem Interview mit der Limmattaler Zeitung sagte. Dieser Vergleich geriet einigen Einwohnern in den falschen Hals: Dietikon sei doch nicht tot, hielten in der Folge Leserbriefschreiber fest.

Im knapp einstündigen Dokumentarfilm spürt der in Dietikon aufgewachsene Huber dem Wandel vom Bauerndorf in ein stadtähnliches Gebilde nach. Dabei lässt er im «Dorf» bekannte Exponenten, etwa den damaligen Stadtpräsidenten Hans Frei oder Alice Seiler, die Wirtin des abgerissenen Restaurants zum Neuen Bahnhof, zu Wort kommen.

Der Film «Requiem auf mein Dorf» wird am Sonntag im Dietiker Ortsmuseum gezeigt. Für die Vorführungen um 11 und 14 Uhr, an denen Filmer Roland Huber anwesend ist, stehen je 50 Sitzplätze zur Verfügung. Die kostenlosen Platzkarten sind ab heute Dienstag in der Buchhandlung Scriptum (Bremgartnerstrasse 23) erhältlich.

In seinem Film beleuchtet Huber insbesondere den Bauboom und dessen Folgen. Für den City-Bau mit der neuen Hauptpost wurde unter anderem das Haus abgerissen, in dem er selber seine ersten sechs Lebensjahre verbracht hatte. Sein Urgrossvater hatte das Chalet 1918 erstellt, das Bauland hatte er zuvor für 3 Franken pro Quadratmeter gekauft. 1956 wechselte es für 52 Franken den Besitzer, zehn Jahre später bezahlten die «PTT» 800 Franken dafür.

«Dorfleben» im Quartier möglich

Die Entwicklung vom Dorf zur Stadt stufte Huber – trotz seines filmischen Abgesangs – nicht nur negativ ein. Er wolle das Rad nicht zurückdrehen, führte er damals im Limmattaler-Interview aus. So hätten in den 1950er Jahren ja an der Gyrhaldenstrasse noch Leute in Baracken gewohnt, was nichts Lustiges gewesen sei.

Dennoch: «Die schönen Dinge, die ein Dorf ausmachen, die eine lebendige Gemeinschaft bedeuten, sind verloren gegangen, das stimmt mich schon traurig».

Dies sieht der ehemalige Limmattaler, der nun seit vielen Jahren in der Region Viamala im Kanton Graubünden lebt, noch heute so: «Neue Überbauungen sind nicht per se schlimm, und es muss ja auch nicht jedes alte Bauernhaus auf Teufel komm raus erhalten bleiben.»

Auch in einem neuen Quartier könne eine Gemeinschaft, eine Art Dorfleben entstehen. «Aber die Entwicklung muss stimmen – sonst geht die Seele verloren.»