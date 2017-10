Die Kantonspolizei Zürich und die Sanität wurden gestern nach Dietikon aufgeboten, weil dort ein 11-jähriges Mädchen mit unbekannten Verletzungen aufgefunden wurde. Das Kind ist durch ein Ambulanzfahrzeug sofort ins Spital gebracht worden.

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen ist das Mädchen kurz nach 14 Uhr Opfer eines Verkehrsunfalls geworden. Das Mädchen dürfte zu Fuss in der nahen Umgebung des Schulhauses Luberzen an der Schöneggstrasse unterwegs gewesen sein, als es zu einem Unfall mit einem Fahrzeug kam. Zurzeit ist der Unfallhergang nicht geklärt und das am Unfall beteiligte Fahrzeug unbekannt.



Die Polizei sucht Zeugen

Personen, die Angaben zu einem Unfall in der Umgebung des Schulhauses Luberzen machen können oder Informationen über das am Unfall beteiligte Fahrzeug haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.