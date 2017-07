Auch sonst ist hier mehr Spontanität gefragt. Es gibt keinen fixen Plan, wer an welchem Tag in der Woche duschen muss. Die Bewohner sagen es, wenn es ihnen passt. Bei den einen dauert es 20 Minuten, bei den anderen 40, es ist egal, die Bewohner haben das Sagen. Sie bestimmen auch, wann es Zeit fürs Bett ist. Das verlangt von Haavistos Mitarbeitern einiges an Flexibilität: Den fixen Feierabend gibt es nicht. «Feierabend ist, wenn der letzte Bewohner zu Bett geht», erklärt Haavisto. An manchen Tagen kann es auch mal nach Mitternacht werden. Aber eben, die Bewohner sollen wünschen und selbst bestimmen, schliesslich haben sie ihr ganzes Leben gekrampft. Die Wünsche erfüllen, sich Zeit nehmen: «Das ist Pflege, wie ich sie in der Schule gelernt habe», sagt Haavisto.

Das Klavierzimmer der Villa

Als erste Bewohnerin war Margrit Speiser eingezogen, mitsamt dem Flügel, den die langjährige Pianistin, die auch in der Zürcher Tonhalle und im Ausland auftrat, zum Leben braucht. Wenn sie spielt – zurzeit lernt sie ein paar neue Stücke des US-Jazzpianisten Chick Corea –, dann stört das die anderen nicht, schliesslich hören hier oben nicht mehr alle gut. Hierhergekommen ist Speiser nicht etwa wegen der Villa, sondern wegen Haavisto. «Sie verliert nie den Humor, stellt alle auf, ist quicklebendig und hat viel Erfahrung, auch medizinisch, ihr kann man voll vertrauen», schwärmt Speiser. Ihr Mann hatte lange bei der Badener BBC (heute ABB) in der Forschungsabteilung gearbeitet. Was wäre, wenn sie heute in ein normales Altersheim ziehen müsste? «Ich würde mir dort eher wie in einem Spital vorkommen», sagt Speiser.

Mittagessen: Gefüllter Hackbraten, Bratkartoffeln, panierte Auberginen, frischer Salat aus dem Garten, dazu frisches Wasser aus der eigenen Quelle. Es mundet. Marcelo Saxer sitzt neben der Bewohnerin, die etwas mehr Hilfe braucht, ist stets zur Stelle, wenn sich ein Kartoffelstück nicht aufspiessen lassen will.

Aila Haavisto, wie läuft das Geschäft? «Wir müssen gut rechnen, aber haben die Balance», sagt sie. Interessenten gibt es auch genug. «Zuerst sind sie skeptisch und fragen sich, ob es funktioniert, wenn keine grosse Firma dahintersteht. Sobald sie den Sparrenberg dann anschauen kommen, sehen sie, wie wunderschön es hier ist», erklärt Haavisto. Und dass es wunderschön ist, ist unbestreitbar. Dass an diesem Vormittag bei vier Bewohnern fünf Mitarbeiter im Einsatz sind, spricht auch für sich. Wenn man es sich leisten kann, umso besser.