Rezessionsängste Wirtschaftswunderland Schweiz: Jetzt findet fast jeder einen Job – aber erleben wir gerade die Ruhe vor dem Sturm?

Die Arbeitgeber suchen händeringend Köche, Velomechanikerinnen und Lehrer. Während viele andere Länder am Rande einer Rezession stehen, können Arbeitnehmer in der Schweiz aus einer Rekordzahl an offenen Stellen auswählen. Doch dass es uns so gut geht, könnte zum Problem werden. Selbstgenügsamkeit macht sich breit.