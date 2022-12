Zürich/Fahrweid Wie ein Studierendenverein Tausende Tonnen CO2 aus der Umwelt entfernen will

Der Zürcher Studierendenverein Circular Horizon entwickelt eine Technologie, um in Bioabfällen gespeichertes CO2 in Biokohle abzulagern. Diese käme unter anderem der Landwirtschaft zugute. Der Prototyp steht in der Fahrweid.