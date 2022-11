Urdorf Public Viewing fürs Dorf: In der Böllebar feiern sie den Fussball und das Zusammensein

Michael Pauli und seine Freunde vom Verein Event Connection Urdorf zeigen in ihrer Dorfbeiz auf dem Parkplatz Zwischenbächen die Spiele der Fussball-WM in Katar, die am Sonntag startet. Der Austragungszeitpunkt in der kälteren Jahreszeit stellte die Organisatoren vor Herausforderungen.