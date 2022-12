Linie 20 Limmattalbahn: Diverse Störungen in der ersten Woche – auch ein mehrstündiger Unterbruch gehörte dazu Die Limmattalbahn verkehrt bereits seit über einer Woche. In einer ersten Bilanz zeigt sich die Betreiberin AVA zufrieden – trotz mehreren Störungen und Zugausfällen.

Die erste Woche der Limmattalbahn brachte mehrere Probleme mit sich. zvg/AVA

Nachdem die Limmattalbahn am Sonntag, 11. Dezember, ihren fahrplanmässigen Betrieb zwischen Zürich Altstetten und Killwangen aufgenommen hat, ist es Zeit für eine erste Bilanz. Als Tiefpunkt der ersten Betriebswoche der neuen Linie 20 darf der letzte Mittwoch, 14. Dezember, gelten: Zwischen Dietikon und Killwangen ging zwischen 10.30 und 14 Uhr nichts mehr. Zudem war dann auch die Bremgarten-Bahn (S 17) zwischen Dietikon und Reppischhof unterbrochen. Es war zu einer «vermutlich witterungsbedingten Fahrleitungsstörung am Bahnhof Dietikon» gekommen, wie die Bahnbetreiberin Aargau Verkehr AG (AVA) in einer Mitteilung vom Montag, 19. Dezember schreibt, in der sie Bilanz zur ersten Woche zieht.

In Bezug auf die Limmattalbahnfahrzeuge, für die der Start angesichts von Eis und Schnee ein echter Härtetest war, schreibt die AVA, dass es zu drei technisch bedingten Kursausfällen gekommen sei.

Zugausfälle und kleinere Unregelmässigkeiten

Genauere Informationen zu Störungen hält die AVA unter anderem auf Twitter fest. «Die Strecke zwischen Dietikon Bahnhof und Schlieren Geissweid ist unterbrochen. Grund dafür: Zug blockiert Strecke.

Es verkehren Ersatzbusse in unregelmässigen Abständen», schrieb sie am Abend des 14. Dezember. Am Morgen des 15. Dezember fielen dann zwischen 6 und 8 Uhr diverse Kurse aus aufgrund einer Fahrzeugstörung. Und am Abend des 16. Dezember war die Strecke zwischen Dietikon und Killwangen unterbrochen. «Grund dafür: Vorfall mit einem Strassenfahrzeug», so die AVA.

Neben den genannten Vorfällen seien auch kleinere Unregelmässigkeiten festgestellt worden, hält die AVA in ihrer Mitteilung fest. Dazu gehören einzelne Türstörungen sowie temporär ausgefallene Fahrgastinformationsanzeigen. Zudem sei im Fahrgastraum vereinzelt eine leicht reduzierte Temperatur festgestellt worden.

AVA sagt die Bahn sei «zuverlässig und pünktlich» verkehrt

Der Dietiker Gemeinderat Ernst Joss (AL) kritisiert die Kundeninformation der Limmattalbahn. Sandra Ardizzone

Kritik musste die neue Bahn beim grossen Ausfall am letzten Mittwoch unter anderem vom Dietiker AL-Gemeinderat Ernst Joss einstecken, der damals bei der Haltestelle Maienweg auf die Bahn wartete. Zwar erschien auf dem Bildschirm die Meldung «Bitte Ersatzbusse benützen». Aber, so hielt Joss in den Sozialen Medien fest: «Was unbedingt verbessert werden muss, ist die Kundeninformation. Wir standen an der Station Maienweg und dann kam plötzlich die Meldung auf dem Bildschirm. Aber wann fährt der Ersatzbus wo ab? An der Station Maienweg des Trams kann er ja nicht halten.»

Die AVA sieht das nicht so eng. Den dreieinhalbstündigen Unterbruch vom Mittwoch betitelt sie in ihrer Mitteilung als «kurzen Unterbruch», die Bahn sei in der ersten Woche «zuverlässig und pünktlich» verkehrt und AVA-CEO Severin Rangosch ist gemäss Mitteilung «stolz» darauf, «dass alles ohne grössere Zwischenfälle funktioniert hat».