Lindenweg benötigt Sanierung +++ Helikopter überfliegt Urdorf +++ Werkhalle Unterberg erhält neue Tore

Weil es in den letzten Jahren am Lindenweg in Uitikon ein halbes Dutzend Wasserleitungsbrüche gab und die Gemeinde weitere Schäden verhindern will, fahren bald die Bagger auf. Wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt, werde die Wasserleitung demnächst saniert. Die Strasse erhalte zudem eine neue Trag- und Deckschicht. Auch die Beleuchtungsanlage werde repariert. Überdies stehe die Sanierung der Kanalisation an. Für die Arbeiten hat der Gemeinderat einen Kredit von rund 207000 Franken gesprochen. Davon entfallen aber lediglich 75000 Franken auf die Gemeinde. Denn die Wasserleitungen im Lindenweg befinden sich zum Teil in Privatbesitz. Die Tiefbauarbeiten sind an die Flex-Belag Bau AG in Zürich vergeben worden, die Rohrlegearbeiten an die Kaufmann Rohrleitungsbau AG in Langnau am Albis. Die Realisierung ist ab Mitte September geplant. Die Arbeiten sollen bereits im Oktober fertiggestellt sein.



Helikopter überfliegt Urdorfer Gemeindegebiet

Die SwissHelicopter AG wird voraussichtlich am Freitag im Rahmen eines Transportflugs das Urdorfer Gemeindegebiet im Bereich Moosacher und In der Luberzen 1 überfliegen, wie die Gemeinde mitteilt. Mögliche Verschiebedaten seien der kommende Montag oder der Dienstag.



Die Werkhalle Unterberg erhält neue Tore



Birmensdorf Die Tore der Werkhalle Unterberg in Birmensdorf weisen altersbedingte Schäden auf und müssen ersetzt werden. Für den Einbau von elektrischen Sektionaltoren

hat der Gemeinderat nun rund 25600 Franken bewilligt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Die Werkhalle wird als Lager benützt, weil die Kapazitäten des Werkdienstes an der Breitestrasse 2 seit Jahren nicht mehr ausreichen.