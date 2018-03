Grössere Umbrüche gibt es in der Schulpflege. Schulpräsident Stefan Zehnder (parteilos) tritt nach 22 Jahren im Gremium nicht mehr an. Für seine Nachfolge bewerben sich die Schulfinanzvorsteherin Irmgard Struchen (CVP), der Liegenschaftsvorsteher René Eberle (SVP) und der Musikschulvorsteher Markus Fuchs (SP). Neben Zehnder treten auch die parteilose Schulvizepräsidentin Françoise Schnellmann und der parteilose Schulpfleger Fritz Iseli nicht mehr an. Neu kandidieren Marcel Weber (parteilos), Jürg Rimann (GLP), Christa Büchel (FDP) und Emine Osmani (SP). Auch die bisherigen Theres Seiler Brühwiler (EVP), Barbara Meerwein (FDP) und Roger Schmidinger (SVP) treten erneut an.