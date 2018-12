In der Silvesternacht knallt über dem Geroldswiler Zentrum das traditionelle Feuerwerk. Gleichzeitig mit den Raketen steigt auch der Geroldswiler Gesamtsteuerfuss. Zum zweiten Mal in Folge geht er 7 Prozentpunkte nach oben. War es aufs Jahr 2018 hin noch die Primarschulgemeinde Oetwil-Geroldswil, die ihren Steuerfuss um 7 Prozent auf 44 Prozent erhöhte, ist die jetzige Erhöhung zweigeteilt. Während die Oberstufenschulgemeinde Weiningen ihren Steuerfuss von 16 auf 18 Prozent anhebt, steigt jener der Politischen Gemeinde von 44 auf 49 Prozent. Zusammen mit dem Steuerfuss der Primarschulgemeinde ergibt sich so ein Gesamtsteuerfuss von neu 111 Prozent. 2017 betrug der Geroldswiler Gesamtsteuerfuss noch 97 Prozent. Die neuerliche Erhöhung verbessert das Haushaltsgleichgewicht, bis das neue Zentrum mit Wohnungen und Verkaufsflächen auf dem Baufeld Ost Anfang der 2020er-Jahre fertiggestellt ist und Einnahmen beschert. Die Zeit bis dahin gilt als Durststrecke. Und so traf die Steuererhöhung um 5 Prozentpunkte an der Gemeindeversammlung zwar auf Widerstand, wurde aber mit 52 zu 36 Stimmen klar bewilligt.

Davon können andere Gemeinderäte nur träumen. Erwähnt sei hier die Birmensdorfer Budget-Gemeindeversammlung. Im Gemeindezentrum Brüelmatt erschienen über 500 Stimmberechtigte. Die grosse Mehrheit kam, um die geplante Steuererhöhung von 5 Prozentpunkten abzulehnen. Mit Erfolg, der Birmensdorfer Steuerfuss bleibt bei 110 Prozent. Ähnliches spielte sich letztes Jahr in Oetwil ab, als die beantragte Steuererhöhung um 5 Prozentpunkte in der rappelvollen Gemeindescheune Schiffbruch erlitt. Angesichts dessen beantragte der Gemeinderat Oetwil dieses Jahr keine Änderung des Steuerfusses. Der Gesamtsteuerfuss steigt trotzdem: um 2 Prozent auf neu 103 Prozent, dies wegen der diskussionslosen Steuererhöhung der Oberstufenschulgemeinde Weiningen. Dieselbe Erhöhung gilt auch für Weiningen, wo der neue Gesamtsteuerfuss bei 103 Prozent liegt, und Unterengstringen, wo er per 2019 auf 102 Prozent steigt.

Die Gesamtsteuerfüsse dieser vier Gemeinden nähern sich damit jenen ihrer Nachbarn an. So liegt Oberengstringen mit seinen unveränderten 112 Prozent neu nur noch 1 Prozentpunkt über Geroldswil.

Spannweite sinkt stark

Hinzu kommt, dass der Steuerfuss von Dietikon zum zweiten Mal in Folge um 3 Prozentpunkte sinkt, auf neu 123 Prozent. Der Unterschied zwischen diesem höchsten Steuerfuss im Bezirk und dem tiefsten – neu sind es in Uitikon 82 statt 83 Prozent – liegt jetzt bei 41 Prozentpunkten. 2018 waren es noch 43 Prozentpunkte Unterschied und 2017 sogar noch 46. Lässt man die beiden Tiefsteuergemeinden Uitikon und Aesch beiseite, zeigt sich diese Entwicklung noch deutlicher. 2017 lag hier der grösste Unterschied zwischen Oetwil mit 94 Prozent und Dietikon mit 129 Prozent. Jetzt liegt er zwischen Unterengstringen mit 102 Prozent und Dietikon mit 123 Prozent. Das entspricht einer Abnahme des Steuerfussunterschieds von 35 auf 21 Prozentpunkte.