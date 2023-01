Limmattaler Standortförderung Das Dutzend ist voll – Spreitenbach, Killwangen und Neuenhof setzen neu auch auf die Limmatstadt AG Die Limmattaler Standortförderung mit Sitz in Schlieren hat per Anfang Jahr gleich drei neue Kunden gewonnen. Damit sind nun bereits zwölf Gemeinden per Leistungsvereinbarung an die Limmatstadt AG angeschlossen.

Die Limmatstadt AG ist jetzt auch hier: Blick vom Spreitenbacher Shoppi-Tivoli-Hochhaus in Richtung Westen. Bild: David Egger

Zuwachs für die regionale Standortförderung Limmatstadt AG: Spreitenbach, Killwangen und Neuenhof haben sich neu auch für eine Leistungsvereinbarung mit der AG entschieden. Sie sind damit die zehnte, elfte und zwölfte Gemeinde, die sich für eine solche Zusammenarbeit mit der Standortförderungsorganisation entschieden haben. Dies ist einer Mitteilung der Limmatstadt AG vom Dienstag zu entnehmen.

Die Limmatstadt AG hat ihren Sitz in Schlieren. Bisher waren folgende neun Gemeinden per Leistungsvereinbarung angeschlossen: Schlieren, Urdorf, Dietikon und Uitikon sowie Unterengstringen, Weiningen und Geroldswil aus dem Kanton Zürich und Bergdietikon und Turgi aus dem Kanton Aargau.

Darüber hinaus hat die Limmatstadt AG eine Leistungsvereinbarung mit der Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL), der alle elf Gemeinden des Bezirks Dietikon angeschlossen sind. Insofern sollen alle Gemeinden des Bezirks vom Angebot der Limmatstadt profitieren, auch Aesch, Birmensdorf, Oberengstringen und Oetwil.

Dass die Limmatstadt AG weiter wächst, beschreibt diese in der Mitteilung als «Meilenstein für die regionale Standortförderung». «Es freut mich besonders, dass sich pünktlich zum Start der Limmattalbahn (dieser war am 11. Dezember, Anmerkung der Redaktion) die Aufbruchstimmung in der Region auch in der gemeinsamen Standortförderung widerspiegelt», wird Jasmina Ritz, Geschäftsführerin der Limmatstadt AG, in der Mitteilung zitiert.

Jasmina Ritz sieht die drei Beitritte als Motivation

Will sonst noch jemand mitmachen? Jasmina Ritz, Geschäftsführerin der Limmatstadt AG. Bild: Severin Bigler

Der Zuwachs motiviere enorm, «weiter darauf hinzuarbeiten, alle Gemeinden entlang der Limmat für eine regionale Standortförderung zu gewinnen», wird Ritz weiter zitiert. Sie hat also noch viel vor. Die Limmat abwärts könnte sie noch Würenlos, Wettingen, Baden, Ennetbaden, Obersiggenthal, Untersiggenthal, Turgi, Gebenstorf und Brugg dazugewinnen und die Limmat aufwärts liegt noch die Stadt Zürich, die auch keine Leistungsvereinbarung mit der Limmatstadt AG hat. Diese hat dort Wurzeln: Bevor sie ihre Büros per 2021 nach Schlieren zügelte, war sie an der Hardturmstrasse in Zürich ansässig.

Die Gemeindepräsidenten von Spreitenbach, Killwangen und Neuenhof treten begeistert bei. «Spreitenbach liegt in der Mitte des Limmattals und verbindet die beiden Kantone Aargau und Zürich. Die Inbetriebnahme der neuen Limmattalbahn ist für uns der perfekte Zeitpunkt, sich zur Region mit gemeinsamer Standortförderung zu bekennen und 2023 der Limmatstadt AG beizutreten. Gemeinsam wird das Limmattal stärker wahrgenommen», lässt sich Markus Mötteli (Mitte), Gemeindepräsident von Spreitenbach, in der Mitteilung zitieren.

Sieht seine Gemeinde als Bindeglied der beiden Kantone Aargau und Zürich: Markus Mötteli (Mitte), Gemeindepräsident von Spreitenbach. Bild: Alex Spichale

Die Gemeinde Killwangen will bekannter werden

Und Markus Schmid (Mitte), Gemeindeammann von Killwangen, meint: «Als kleinere, aber wachsende Gemeinde wollen wir Teil der Limmatstadt sein. Sie gibt dem vielseitigen Wirtschafts- und Lebensraum Limmattal ein Gesicht und eine regionale Identität.» Und Martin Uebelhart (Mitte), Gemeindeammann von Neuenhof, ist überzeugt, dass die Limmatstadt AG der Gemeinde Neuenhof helfen wird, das Potenzial des Dorfes besser auszuschöpfen und dieses bekannter zu machen.