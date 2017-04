Als es am vergangenen Mittwoch zu schneien begann, konnte sich Mihajlo Nikic das Lachen nicht verkneifen. Der Leiter des Bio- und Gartenbads Im Moos in Schlieren war mitten in den Vorbereitungen für die heutige Eröffnung der Badesaison. Trotz des Schneefalls versicherte er: «Der Termin steht und wir sind bereit. Wir werden öffnen.» Denn er weiss, dass das schlechte Wetter nicht alle Gäste vom Baden abhält. «Im Mai vor zwei Jahren wagten sich zwei ältere Damen trotz des Schneetreibens ins Becken», sagt er.

Heute soll das Quecksilber auf 13 Grad steigen. Der Frühling hält zum zweiten Mal Einzug, sodass der eine oder andere wieder ans Baden im Freien denken mag. Als erste im Limmattal bietet die Schlieremer Badi seit heute die Gelegenheit dazu. Obwohl es in den vergangenen Nächten frostig kalt war, beträgt die Wassertemperatur bereits stolze 16,4 Grad. «Liegen die Aussentemperaturen über 11 Grad, kann ich das Wasser bis 21 Grad heizen, ab 14 Grad sind 23 Grad möglich», sagt Nikic. Es brauche also nur wenige Sonnentage, bis das Wasser eine angenehme Temperatur erreiche. Wer vor der kühlen Luft flüchten will, kann sich dann im Badewasser aufwärmen.