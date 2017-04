Die Hanglage ist vorteilhaft

Von den tiefen Temperaturen sind aber nicht alle Landwirte gleich stark betroffen. Während sich in Mulden die Kälte sammelt, fliesst sie an den Hängen ab. «Aufgrund der Hanglage ist die Temperatur in unserer Baumanlage jeweils ein bis zwei Grad höher», sagt Landwirtin Irene Suter aus Aesch. Andere Bauern wie Fabian Brandenberger aus Dietikon können ihre Bäume nicht schützen. «Hochstammbäume können wegen ihrer Grösse kaum gegen Frost geschützt werden», sagt er. So bleibt zu hoffen, dass die kommenden Nächte nicht allzu kalt und klar werden, damit nicht das passiert, was Landwirt Fredy Boll aus Bergdietikon befürchtet: «Eine einzige kalte Nacht kann die monatelange Arbeit an meinen 450 Obstbäumen zunichtemachen.»