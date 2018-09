1 Worum geht es?

Am 23. September entscheiden die Stimmberechtigten des Kantons Zürich über den Bau der zweiten Etappe der Limmattalbahn. Sie führt von der Station Geissweid in Schlieren zum Bahnhof Killwangen-Spreitenbach sowie vom Bahnhof Zürich Altstetten zur Station Farbhof. Die erste Etappe (Farbhof-Geissweid) ist bereits im Bau, die zweite wurde eigentlich in der Kantonalzürcher Volksabstimmung 2015 ebenfalls schon beschlossen.

2 Was kostet das?

Die Gesamtkosten für das Projekt Limmattalbahn werden auf 755 Millionen Franken veranschlagt. Die zweite Etappe, um die es in der jetzt anstehenden Abstimmung geht, brächte für den Kanton Zürich noch Kosten in Höhe von 262 Millionen Franken mit sich. Für Planungsarbeiten haben die Kantone Zürich und Aargau bereits über 40 Millionen Franken ausgegeben.

3 Wer bezahlt?

Die Kosten teilen sich der Bund sowie die Kantone Zürich und Aargau. Den Löwenanteil übernimmt der Kanton Zürich. Er hat für die zweite Etappe ursprünglich 382 Millionen Franken bewilligt, der Kanton Aargau 178 Millionen. Nachdem der Bundesanteil von 35 Prozent nun gesichert ist, verringern sich die Kosten für die beiden Kantone entsprechend.