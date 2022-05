Limmattal 2 Losentscheide, 12 kommunale Abstimmungen und 17 Wahlresultate – alle Entscheidungen im Überblick Im Limmattal und der Stadt Zürich sind am Sonntag 29 Entscheidungen auf Gemeindeebene gefallen, hinzu kommen die kantonalen und nationalen Abstimmungen. Hier finden Sie alle Ergebnisse.

Am Sonntag gab es viel Arbeit für die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler im Limmattal, dem Kanton Zürich und der ganzen Schweiz. Keystone

Der Wahl- und Abstimmungssonntag vom 15. Mai brachte viele Resultate und vor allem auch einige Überraschungen mit sich. Hier behalten Sie die Übersicht - mit Links zu den jeweiligen Artikeln. Hier können Sie zudem unseren Liveticker vom Abstimmungssonntag nachlesen.

Dietikon

Kommunal: Wahl des siebten Mitglieds des Stadtrats, zweiter Wahlgang

— Mirjam Peter (SVP, neu) wurde mit 1098 Stimmen in den Dietiker Stadtrat gewählt. Sie holte sich damit im zweiten Wahlgang den siebten Sitz im Stadtrat. Die anderen sechs Stadtratsmitglieder wurden bereits im ersten Wahlgang am 13. Februar besetzt. Die neue Amtsperiode beginnt übrigens am 1. Juli.

Kommunal: Wahl von acht Mitgliedern der Schulpflege, erster Wahlgang

— Doris Zürcher (EVP, bisher), Sebastiano Meier (GLP, bisher), Christoph Schätti (Die Mitte, bisher), Valbone Mustafi (SP, bisher), Martino Agustoni (FDP, bisher), Sabine Unterholzner (Die Mitte, neu), Claudia Thommen Schmid (SP, bisher) und Yanik Sousa (SP, bisher) wurden in die Dietiker Schulpflege gewählt. Die SVP, die mit vier Kandidaten angetreten war, holte keinen Sitz.

Kommunal: Wahl von sieben Mitgliedern der reformierten Kirchenpflege, erster Wahlgang

— In die reformierte Kirchenpflege von Dietikon wurden folgende Personen gewählt: Evi Weidmann (bisher), David Steinegger (bisher), Oliver Schneider (bisher), Hansjörg Gloor (bisher), Werner Hogg (bisher), Heidy Flückiger (bisher) und Renate Bruggmann (neu).

Kommunal: Wahl des Präsidenten der reformierten Kirchenpflege, erster Wahlgang

— Als Präsident der reformierten Kirchenpflege wurde Hansjörg Gloor (bisher) wiedergewählt.

Kantonal: Abstimmung über den Klimaschutz-Verfassungsartikel

— Mit 65,95 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Dietikon für den Klimaschutz-Artikel in der Zürcher Verfassung aus.

Kantonal: Abstimmung über Stimmrechtsalter 16

— Mit 66,95 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Dietikon gegen Stimmrechtsalter 16 im Kanton Zürich aus.

Kantonal: Abstimmung über das neue Bürgerrechtsgesetz

— Mit 67,08 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Dietikon für das neue Zürcher Bürgerrechtsgesetz aus.

Kantonal: Abstimmung über die Elternzeit-Initiative

— Mit 63,95 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Dietikon gegen die Zürcher Elternzeit-Initiative aus.

National: Abstimmung über das Filmgesetz

— Dietikon sprach sich mit 52,1 % Ja-Stimmenanteil für das neue Schweizer Filmgesetz aus.

National: Abstimmung über das Transplantationsgesetz

— Dietikon sprach sich mit 54,1 % Ja-Stimmenanteil für das neue Schweizer Transplantationsgesetz aus.

National: Abstimmung über den Frontex-Ausbau

— Dietikon sprach sich mit 72 % Ja-Stimmenanteil für den Frontex-Ausbau aus.

Schlieren

Kommunal: Wahl des Stadtpräsidenten, zweiter Wahlgang

— Markus Bärtschiger (SP, bisher) wurde als Schlieremer Stadtpräsident wiedergewählt. Er holte 100 Stimmen mehr als Beat Kilchenmann (SVP, neu). Im ersten Wahlgang am 13. Februar hatte Bärtschiger noch mehr Vorsprung auf seinen Herausforderer.

Kommunal: Wahl von zehn Mitgliedern der Schulpflege, erster Wahlgang

— Nicole Bachmann (FDP, bisher), Philipp Sax (parteilos, bisher), Doris Epprecht (Mitte, bisher), Livia Knüsel (Grüne, neu), Marta Delgado (SP, neu), Sandra Eicher (GLP, neu), Barbara Kriech (FDP, bisher), Lya Rosana (Mitte, neu), Rolf Werth (Quartierverein, bisher) und Petra Steffen (SVP, bisher) wurden in die Schlieremer Schulpflege gewählt. Zwei weitere Kandidierende erreichten zwar das absolute Mehr, schieden aber als überzählig aus. Speziell: Petra Steffen und Martin Christian (SVP, bisher) hatten beide genau 743 Stimmen. Deshalb war ein Losentscheid nötig. Das Los machte sodann Steffen zur Siegerin.

Kommunal: Wahl von acht Mitgliedern der Bürgerrechtskommission, erster Wahlgang

— Beat Steiger (Mitte, neu), Urs Wilke (SP, bisher), Thomas Bolliger (SVP, bisher), Lena Hänni (SP, neu), Nelson Araya (FDP, neu), Deborah Beeler (Grüne, neu), Pietro Wallnöfer (Grüne, neu) und Gino Adda (SVP, neu) wurden in die Schlieremer Bürgerrechtskommission (BüKo) gewählt.

Kommunal: Wahl von sieben Mitgliedern der reformierten Kirchenpflege, erster Wahlgang

— Caroline Rohrer (bisher), Janocz Kopf (bisher), Elfriede Bucher (bisher) und Jean-Claude Perrin (bisher) wurden in die Kirchenpflege der reformierten Kirche Schlieren gewählt. Es gab keine weiteren Kandidaturen, weshalb drei der sieben Kirchenpflege-Sitze noch nicht besetzt werden konnten.

Kommunal: Wahl des Präsidenten der reformierten Kirchenpflege, erster Wahlgang

— Bei der Wahl des Kirchenpflegepräsidiums gab es noch keine Entscheidung. Jean-Claude Perrin holte zwar am meisten Stimmen, verpasste aber wie die anderen drei Kirchenpflegemitglieder das absolute Mehr.

Kommunal: Abstimmung über den kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft

— Das Schlieremer Volk genehmigt den kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft mit 70,4 % Ja-Stimmenanteil.

Kantonal: Abstimmung über den Klimaschutz-Verfassungsartikel

— Mit 68,02 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Schlieren für den Klimaschutz-Artikel in der Zürcher Verfassung aus.

Kantonal: Abstimmung über Stimmrechtsalter 16

— Mit 65,78 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Schlieren gegen Stimmrechtsalter 16 im Kanton Zürich aus.

Kantonal: Abstimmung über das neue Bürgerrechtsgesetz

— Mit 69,02 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Schlieren für das neue Zürcher Bürgerrechtsgesetz aus.

Kantonal: Abstimmung über die Elternzeitinitiative

— Mit 59,70 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Schlieren gegen die Zürcher Elternzeit-Initiative aus.

National: Abstimmung über das Filmgesetz

— Schlieren sprach sich mit 52 % Ja-Stimmenanteil für das neue Schweizer Filmgesetz aus.

National: Abstimmung über das Transplantationsgesetz

— Schlieren sprach sich mit 57,9 % Ja-Stimmenanteil für das neue Schweizer Transplantationsgesetz aus.

National: Abstimmung über den Frontex-Ausbau

— Schlieren sprach sich mit 73,5 % Ja-Stimmenanteil für den Frontex-Ausbau aus.

Birmensdorf

Kommunal: Wahl des Gemeindepräsidenten, zweiter Wahlgang

— Ernst Brand (parteilos) wurde als neuer Birmensdorfer Gemeinderat gewählt.

Kommunal: Wahl des siebten Mitglieds des Gemeinderats, zweiter Wahlgang

— Thomas Erismann (Mitte, neu) wurde als neuer Gemeinderat gewählt. Damit scheiterte Patrick Vogel (FDP, neu) einmal mehr. Er hat bereits zum dritten Mal für einen Sitz im Birmensdorfer Gemeinderat kandidiert. Speziell: Patrick Vogel wurde stattdessen, ohne dies gewollt zu haben, in die Rechnungsprüfungskommission gewählt.

Kommunal: Wahl des vierten und des fünften Mitglieds der Rechnungsprüfungskommission (RPK), zweiter Wahlgang

— Kurt lmhof (parteilos, neu) und Patrick Vogel (FDP, neu) wurden in die Birmensdorfer RPK gewählt.

Kommunal: Wahl des Präsidenten der Rechnungsprüfungskommission, zweiter Wahlgang

— Kurt Imhof (parteilos, neu) wurde als Präsident der Birmensdorfer RPK gewählt.

Kommunal: Wahl des vierten Mitglieds der Sozialbehörde, zweiter Wahlgang

— Vanesa Duraku (parteilos, neu) wurde in die Birmensdorfer Sozialbehörde gewählt.

Kommunal: Abstimmung über den Kredit in der Höhe von 4,4 Millionen Franken für die Instandstellung der Becken im Schwimmbad Geren

— Das Birmensdorfer Volk hat den Kredit für die Badi Geren mit 69,15 % Ja-Stimmenanteil genehmigt.

Kantonal: Abstimmung über den Klimaschutz-Verfassungsartikel

— Mit 62,66 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Birmensdorf für den Klimaschutz-Artikel in der Zürcher Verfassung aus.

Kantonal: Abstimmung über Stimmrechtsalter 16

— Mit 71,01 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Birmensdorf gegen Stimmrechtsalter 16 im Kanton Zürich aus.

Kantonal: Abstimmung über das neue Bürgerrechtsgesetz

— Mit 65,76 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Birmensdorf für das neue Zürcher Bürgerrechtsgesetz aus.

Kantonal: Abstimmung über die Elternzeitinitiative

— Mit 74,04 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Birmensdorf gegen die Zürcher Elternzeit-Initiative aus.

National: Abstimmung über das Filmgesetz

— Birmensdorf sprach sich mit 51,8 % Ja-Stimmenanteil für das neue Schweizer Filmgesetz aus.

National: Abstimmung über das Transplantationsgesetz

— Birmensdorf sprach sich mit 55 % Ja-Stimmenanteil für das neue Schweizer Transplantationsgesetz aus.

National: Abstimmung über den Frontex-Ausbau

— Birmensdorf sprach sich mit 79,5 % Ja-Stimmenanteil für den Frontex-Ausbau aus.

Aesch

Kommunal: Wahl des Präsidenten der Primarschulpflege, zweiter Wahlgang

— Dominik Egli (parteilos, neu) wurde als Präsident der Primarschulpflege Aesch gewählt.

Kantonal: Abstimmung über den Klimaschutz-Verfassungsartikel

— Mit 60,89 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Aesch für den Klimaschutz-Artikel in der Zürcher Verfassung aus.

Kantonal: Abstimmung über Stimmrechtsalter 16

— Mit 74,32 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Aesch gegen Stimmrechtsalter 16 im Kanton Zürich aus.

Kantonal: Abstimmung über das neue Bürgerrechtsgesetz

— Mit 61,75 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Aesch für das neue Zürcher Bürgerrechtsgesetz aus.

Kantonal: Abstimmung über die Elternzeitinitiative

— Mit 80 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Aesch gegen die Zürcher Elternzeit-Initiative aus.

National: Abstimmung über das Filmgesetz

— Aesch sprach sich mit 53,2 % Nein-Stimmenanteil gegen das neue Schweizer Filmgesetz aus.

National: Abstimmung über das Transplantationsgesetz

— Aesch sprach sich mit 58 % Ja-Stimmenanteil für das neue Schweizer Transplantationsgesetz aus.

National: Abstimmung über den Frontex-Ausbau

— Aesch sprach sich mit 84 % Ja-Stimmenanteil für den Frontex-Ausbau aus.

Urdorf

Kommunal: Wahl des vierten Mitglieds der Sozialkommission, zweiter Wahlgang

— Lucileny alias Lucinha Menger wurde in die Urdorfer Sozialkommission gewählt.

Kantonal: Abstimmung über den Klimaschutz-Verfassungsartikel

— Mit 64,48 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Urdorf für den Klimaschutz-Artikel in der Zürcher Verfassung aus.

Kantonal: Abstimmung über Stimmrechtsalter 16

— Mit 71,11 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Urdorf gegen Stimmrechtsalter 16 im Kanton Zürich aus.

Kantonal: Abstimmung über das neue Bürgerrechtsgesetz

— Mit 65,01 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Urdorf für das neue Zürcher Bürgerrechtsgesetz aus.

Kantonal: Abstimmung über die Elternzeitinitiative

— Mit 73,46 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Urdorf gegen die Zürcher Elternzeit-Initiative aus.

National: Abstimmung über das Filmgesetz

— Urdorf sprach sich mit 52,7 % Ja-Stimmenanteil für das neue Schweizer Filmgesetz aus.

National: Abstimmung über das Transplantationsgesetz

— Urdorf sprach sich mit 52,5 % Ja-Stimmenanteil für das neue Schweizer Transplantationsgesetz aus.

National: Abstimmung über den Frontex-Ausbau

— Urdorf sprach sich mit 78,5 % Ja-Stimmenanteil für den Frontex-Ausbau aus.

Oberengstringen

Kommunal: Ersatzwahl eines Mitglieds der Bezirkskirchenpflege der reformierten Kirche der Stadt Zürich, erster Wahlgang

— Bei der Ersatzwahl eines Mitglieds der Bezirkskirchenpflege der reformierten Kirche der Stadt Zürich erhielt Regula Gelli in Oberengstringen 296 Stimmen. Zudem gab es eine vereinzelte Stimme.

Kantonal: Abstimmung über den Klimaschutz-Verfassungsartikel

— Mit 66,81 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Oberengstringen für den Klimaschutz-Artikel in der Zürcher Verfassung aus.

Kantonal: Abstimmung über Stimmrechtsalter 16

— Mit 71,71 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Oberengstringen gegen Stimmrechtsalter 16 im Kanton Zürich aus.

Kantonal: Abstimmung über das neue Bürgerrechtsgesetz

— Mit 68,26 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Oberengstringen für das neue Zürcher Bürgerrechtsgesetz aus.

Kantonal: Abstimmung über die Elternzeitinitiative

— Mit 70,35 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Oberengstringen gegen die Zürcher Elternzeit-Initiative aus.

National: Abstimmung über das Filmgesetz

— Oberengstringen sprach sich mit 56,1 % Ja-Stimmenanteil für das neue Schweizer Filmgesetz aus.

National: Abstimmung über das Transplantationsgesetz

— Oberengstringen sprach sich mit 53 % Ja-Stimmenanteil für das neue Schweizer Transplantationsgesetz aus.

National: Abstimmung über den Frontex-Ausbau

— Oberengstringen sprach sich mit 78,3 % Ja-Stimmenanteil für den Frontex-Ausbau aus.

Unterengstringen

Überkommunal (Kreisgemeinde Weiningen): Abstimmung über die Erweiterung des Oberstufenschulhauses in Weiningen für 12,47 Millionen Franken

— Das Volk der Kreisgemeinde Weiningen sagte deutlich Ja zum Erweiterungsbau für die Oberstufenschule. Der Ja-Stimmenanteil lag insgesamt bei 73,06 %. Mit 81,1 % war der Ja-Anteil in Unterengstringen am höchsten.

Überkommunal (Kreisgemeinde Weiningen): Wahl des vierten und des fünften Mitglieds der Oberstufenschulpflege der Oberstufenschulgemeinde Weiningen, zweiter Wahlgang

— Torsten Tonak (Quartierverein Fahrweid, Geroldswil, neu) und Anca Vega Ruiz (parteilos, Unterengstringen, neu) wurden in die Oberstufenschulpflege Weiningen gewählt. Tonak holte total 475 Stimmen, Vega Ruiz 379. In Unterengstringen war Vega Ruiz erfolgreicher: Sie holte in ihrer Wohngemeinde 98 Stimmen, derweil Tonak in Unterengstringen nur 77 Stimmen holte.

Überkommunal (Kreisgemeinde Weiningen): Wahl des dritten, vierten, fünften, sechsten und siebten Mitglieds der Kirchenpflege der reformierten Kirche Weiningen, zweiter Wahlgang

— Sandra Schaffner, Daniela Siebertz, Anne Marie Zimmerman, Tabea Brack und Björn Bürkler wurden in die reformierte Kirchenpflege gewählt.

Kantonal: Abstimmung über den Klimaschutz-Verfassungsartikel

— Mit 59,62 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Unterengstringen für den Klimaschutz-Artikel in der Zürcher Verfassung aus.

Kantonal: Abstimmung über Stimmrechtsalter 16

— Mit 75,27 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Unterengstringen gegen Stimmrechtsalter 16 im Kanton Zürich aus.

Kantonal: Abstimmung über das neue Bürgerrechtsgesetz

— Mit 64,65% Ja-Stimmenanteil sprach sich Unterengstringen für das neue Zürcher Bürgerrechtsgesetz aus.

Kantonal: Abstimmung über die Elternzeitinitiative

— Mit 78,18 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Unterengstringen gegen die Zürcher Elternzeit-Initiative aus.

National: Abstimmung über das Filmgesetz

— Unterengstringen sprach sich mit 51,6 % Nein-Stimmenanteil gegen das neue Schweizer Filmgesetz aus.

National: Abstimmung über das Transplantationsgesetz

— Unterengstringen sprach sich mit 50,3 % Nein-Stimmenanteil gegen das neue Schweizer Transplantationsgesetz aus.

National: Abstimmung über den Frontex-Ausbau

— Unterengstringen sprach sich mit 79,8 % Prozent Ja-Stimmenanteil für den Frontex-Ausbau aus.

Weiningen

Überkommunal (Kreisgemeinde Weiningen): Abstimmung über die Erweiterung des Oberstufenschulhauses in Weiningen für 12,47 Millionen Franken

— Das Volk der Kreisgemeinde Weiningen sagte deutlich Ja zum Erweiterungsbau für die Oberstufenschule. Der Ja-Stimmenanteil lag insgesamt bei 73,06 %. In Weiningen betrug der Ja-Anteil 74,9 %.

Überkommunal (Kreisgemeinde Weiningen): Wahl des vierten und des fünften Mitglieds der Oberstufenschulpflege der Oberstufenschulgemeinde Weiningen, zweiter Wahlgang

— Torsten Tonak (Quartierverein Fahrweid, Geroldswil, neu) und Anca Vega Ruiz (parteilos, Unterengstringen, neu) wurden in die Oberstufenschulpflege Weiningen gewählt. Tonak holte total 475 Stimmen, Vega Ruiz 379. In Weiningen holte Tonak 223 Stimmen und Vega Ruiz 123.

Überkommunal (Kreisgemeinde Weiningen): Wahl des dritten, vierten, fünften, sechsten und siebten Mitglieds der Kirchenpflege der reformierten Kirche Weiningen, zweiter Wahlgang

— Sandra Schaffner, Daniela Siebertz, Anne Marie Zimmerman, Tabea Brack und Björn Bürkler wurden in die reformierte Kirchenpflege gewählt.

Kantonal: Abstimmung über den Klimaschutz-Verfassungsartikel

— Mit 58,1 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Weiningen für den Klimaschutz-Artikel in der Zürcher Verfassung aus.

Kantonal: Abstimmung über Stimmrechtsalter 16

— Mit 73,48 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Weiningen gegen Stimmrechtsalter 16 im Kanton Zürich aus.

Kantonal: Abstimmung über das neue Bürgerrechtsgesetz

— Mit 57,85 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Weiningen für das neue Zürcher Bürgerrechtsgesetz aus.

Kantonal: Abstimmung über die Elternzeitinitiative

— Mit 74,57 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Weiningen gegen die Zürcher Elternzeit-Initiative aus.

National: Abstimmung über das Filmgesetz

— Weiningen sprach sich mit 53,9 % Nein-Stimmenanteil gegen das neue Schweizer Filmgesetz aus.

National: Abstimmung über das Transplantationsgesetz

— Weiningen sprach sich mit 52 % Ja-Stimmenanteil für das neue Schweizer Transplantationsgesetz aus.

National: Abstimmung über den Frontex-Ausbau

— Weiningen sprach sich mit 78,2 % Prozent Ja-Stimmenanteil für den Frontex-Ausbau aus.

Geroldswil

Überkommunal (Kreisgemeinde Weiningen): Abstimmung über die Erweiterung des Oberstufenschulhauses in Weiningen für 12,47 Millionen Franken

— Das Volk der Kreisgemeinde Weiningen sagte deutlich Ja zum Erweiterungsbau für die Oberstufenschule. Der Ja-Stimmenanteil lag insgesamt bei 73,06 %. In Geroldswil betrug der Ja-Anteil 69,7 %.

Überkommunal (Kreisgemeinde Weiningen): Wahl des vierten und des fünften Mitglieds der Oberstufenschulpflege der Oberstufenschulgemeinde Weiningen, zweiter Wahlgang

— Torsten Tonak (Quartierverein Fahrweid, Geroldswil, neu) und Anca Vega Ruiz (parteilos, Unterengstringen, neu) wurden in die Oberstufenschulpflege Weiningen gewählt. Tonak holte total 475 Stimmen, Vega Ruiz 379. In Geroldswil holte Tonak 103 Stimmen und Vega Ruiz 86.

Überkommunal (Kreisgemeinde Weiningen): Wahl des dritten, vierten, fünften, sechsten und siebten Mitglieds der Kirchenpflege der reformierten Kirche Weiningen, zweiter Wahlgang

— Sandra Schaffner, Daniela Siebertz, Anne Marie Zimmerman, Tabea Brack und Björn Bürkler wurden in die reformierte Kirchenpflege gewählt.

Kantonal: Abstimmung über den Klimaschutz-Verfassungsartikel

— Mit 54,5 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Geroldswil für den Klimaschutz-Artikel in der Zürcher Verfassung aus.

Kantonal: Abstimmung über Stimmrechtsalter 16

— Mit 78,29 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Geroldswil gegen Stimmrechtsalter 16 im Kanton Zürich aus.

Kantonal: Abstimmung über das neue Bürgerrechtsgesetz

— Mit 55,68 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Geroldswil für das neue Zürcher Bürgerrechtsgesetz aus.

Kantonal: Abstimmung über die Elternzeitinitiative

— Mit 77,4 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Geroldswil gegen die Zürcher Elternzeit-Initiative aus.

National: Abstimmung über das Filmgesetz

— Geroldswil sprach sich mit 53,5 % Nein-Stimmenanteil gegen das neue Schweizer Filmgesetz aus.

National: Abstimmung über das Transplantationsgesetz

— Geroldswil sprach sich mit 51,2 % Nein-Stimmenanteil gegen das neue Schweizer Transplantationsgesetz aus.

National: Abstimmung über den Frontex-Ausbau

— Geroldswil sprach sich mit 77,7 % Prozent Ja-Stimmenanteil für den Frontex-Ausbau aus.

Oetwil

Überkommunal (Kreisgemeinde Weiningen): Abstimmung über die Erweiterung des Oberstufenschulhauses in Weiningen für 12,47 Millionen Franken

— Das Volk der Kreisgemeinde Weiningen sagte deutlich Ja zum Erweiterungsbau für die Oberstufenschule. Der Ja-Stimmenanteil lag insgesamt bei 73,06 %. Mit 64,2 % war der Ja-Anteil in Oetwil am tiefsten.

Überkommunal (Kreisgemeinde Weiningen): Wahl des vierten und des fünften Mitglieds der Oberstufenschulpflege der Oberstufenschulgemeinde Weiningen, zweiter Wahlgang

— Torsten Tonak (Quartierverein Fahrweid, Geroldswil, neu) und Anca Vega Ruiz (parteilos, Unterengstringen, neu) wurden in die Oberstufenschulpflege Weiningen gewählt. Tonak holte total 475 Stimmen, Vega Ruiz 379. In Oetwil holten beide genau gleich viele Stimmen, nämlich je 72.

Überkommunal (Kreisgemeinde Weiningen): Wahl des dritten, vierten, fünften, sechsten und siebten Mitglieds der Kirchenpflege der reformierten Kirche Weiningen, zweiter Wahlgang

— Sandra Schaffner, Daniela Siebertz, Anne Marie Zimmerman, Tabea Brack und Björn Bürkler wurden in die reformierte Kirchenpflege gewählt.

Kantonal: Abstimmung über den Klimaschutz-Verfassungsartikel

— Mit 50,2 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Oetwil knapp für den Klimaschutz-Artikel in der Zürcher Verfassung aus.

Kantonal: Abstimmung über Stimmrechtsalter 16

— Mit 77,9 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Oetwil gegen Stimmrechtsalter 16 im Kanton Zürich aus.

Kantonal: Abstimmung über das neue Bürgerrechtsgesetz

— Mit 55,5 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Oetwil für das neue Zürcher Bürgerrechtsgesetz aus.

Kantonal: Abstimmung über die Elternzeitinitiative

— Mit 80,65 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Oetwil gegen die Zürcher Elternzeit-Initiative aus.

National: Abstimmung über das Filmgesetz

— Oetwil sprach sich mit 57,7 % Nein-Stimmenanteil gegen das neue Schweizer Filmgesetz aus.

National: Abstimmung über das Transplantationsgesetz

— Oetwil sprach sich mit 55,5 % Nein-Stimmenanteil gegen das neue Schweizer Transplantationsgesetz aus.

National: Abstimmung über den Frontex-Ausbau

— Oetwil sprach sich mit 74,7 % Prozent Ja-Stimmenanteil für den Frontex-Ausbau aus.

Uitikon

Kommunal: Wahl des fünften, sechsten und siebten Mitglieds der reformierten Kirchenpflege, zweiter Wahlgang

— Susanne Furter, Peter Gehrig und Roger Lamm wurden in die Kirchenpflege der reformierten Kirche Uitikon gewählt. Kurios: Lamm holte zwei Stimmen - so wie drei andere Personen. Lamm wurde dann per Losentscheid gewählt.

Kantonal: Abstimmung über den Klimaschutz-Verfassungsartikel

— Mit 64,54 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Uitikon für den Klimaschutz-Artikel in der Zürcher Verfassung aus.

Kantonal: Abstimmung über Stimmrechtsalter 16

— Mit 70,08 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Uitikon gegen Stimmrechtsalter 16 im Kanton Zürich aus.

Kantonal: Abstimmung über das neue Bürgerrechtsgesetz

— Mit 69,65 % Ja-Stimmenanteil sprach sich Uitikon für das neue Zürcher Bürgerrechtsgesetz aus.

Kantonal: Abstimmung über die Elternzeitinitiative

— Mit 76,86 % Nein-Stimmenanteil sprach sich Uitikon gegen die Zürcher Elternzeit-Initiative aus.

National: Abstimmung über das Filmgesetz

— Uitikon sprach sich mit 51,3 % Nein-Stimmenanteil gegen das neue Schweizer Filmgesetz aus.

National: Abstimmung über das Transplantationsgesetz

— Uitikon sprach sich mit 56,9 % Ja-Stimmenanteil für das neue Schweizer Transplantationsgesetz aus.

National: Abstimmung über den Frontex-Ausbau

— Uitikon sprach sich mit 85,9 % Prozent Ja-Stimmenanteil für den Frontex-Ausbau aus.

Bergdietikon

Bezirk Baden: Wahl eines Bezirksrichters für das Bezirksgericht Baden, erster Wahlgang

— Rainer Saner (Mitte, Birmenstorf) erhielt in Bergdietikon 375 Stimmen und Ramona Kim (Grüne, Baden) 205 Stimmen. Gesamthaft hat Saner 14'117 Stimmen erhalten und damit die Wahl geschafft. Kim holte 12'064 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 13'268 Stimmen.

Kantonal: Abstimmung über das neue Aargauer Steuergesetz

— Das neue Aargauer Steuergesetz kommt in Bergdietikon gut an. 537 Personen stimmten dafür und lediglich 252 dagegen. Das ergibt einen Ja-Anteil von 68,06 Prozent. Kantonal lag der Ja-Anteil bei 56,8 Prozent.

Kantonal: Abstimmung über die Aargauer Amtsenthebungsinitiative

— Die Aargauer Amtsenthebungsinitiative erhält in Bergdietikon hohe Zustimmung. 716 Bergdietiker sagten Ja, nur 65 Nein. Das ergibt einen Ja-Anteil von 91,68 Prozent. Kantonal lag er bei 84,3 Prozent.

National: Abstimmung über das Filmgesetz

— Bergdietikon sprach sich mit 54,2 % Nein-Stimmenanteil gegen das neue Schweizer Filmgesetz aus.

National: Abstimmung über das Transplantationsgesetz

— Bergdietikon sprach sich mit 56,1 % Ja-Stimmenanteil für das neue Schweizer Transplantationsgesetz aus.

National: Abstimmung über den Frontex-Ausbau

— Bergdietikon sprach sich mit 81,2 % Prozent Ja-Stimmenanteil für den Frontex-Ausbau aus.

Stadt Zürich

Kommunal: Abstimmung über Netto-Null 2040

— Das Stadtzürcher Volk sagte mit einem Ja-Stimmenanteil von 74,9 % klar Ja zum neuen städtischen Klimaziel Netto-Null 2040.

Kommunal: Abstimmung über die Vorbereitungen zur Einführung einer Züri City-Card

— Das Stadtzürcher Volk sagte knapp Ja zum Rahmenkredit von 3,2 Millionen Franken zur Vorbereitung der Einführung einer Züri City-Card. Der Ja-Stimmenanteil lag bei 51,7 %.

Kommunal: Abstimmung zum Koch-Park

— Zum Objektkredit von 22,883 Millionen Frank für den Koch-Park gab es ein klares Ja. Der Ja-Anteil betrug 76,9 %.

Kommunal: Abstimmung über die Sekundarschule Radiostudio Brunnenhof

— Eine unumstrittene Vorlage: Mit 83,2 % Ja wurde der Objektkredit in der Höhe von 82,4 Millionen Franken für die Sekundarschule Radiostudio Brunnenhof genehmigt.

Kommunal: Abstimmung über die Schulanlage Borrweg

— Ebenso unumstritten: Mit 82,96 % Ja-Anteil wurde der Objektkredit in der Höhe von 83,3 Millionen Franken für die Schulanlage Borrweg genehmigt.

Kommunal: Abstimmung über die Schulanlage Lavater

— Ebenfalls unumstritten: Mit 89 % Ja-Anteil wurde der Objektkredit in der Höhe von 34,3Millionen Franken für die Schulanlage Lavater genehmigt.

Kantonal: Abstimmung über den Klimaschutz-Verfassungsartikel

— Mit 78,49 % Ja-Stimmenanteil sprach sich das Stadtzürcher Volk für den Klimaschutz-Artikel in der Zürcher Verfassung aus.

Kantonal: Abstimmung über Stimmrechtsalter 16

— Mit 51,56 % Ja-Stimmenanteil sprach sich das Stadtzürcher Volk für Stimmrechtsalter 16 im Kanton Zürich aus.

Kantonal: Abstimmung über das neue Bürgerrechtsgesetz

— Mit 79,95 % Ja-Stimmenanteil sprach sich das Stadtzürcher Volk für das neue Zürcher Bürgerrechtsgesetz aus.

Kantonal: Abstimmung über die Elternzeitinitiative

— Mit 52,89 % Ja -Stimmenanteil sprach sich das Stadtzürcher Volk für die Zürcher Elternzeit-Initiative aus.

National: Abstimmung über das Filmgesetz

— Das Stadtzürcher Volk sprach sich mit 66 % Ja-Stimmenanteil für das neue Schweizer Filmgesetz aus.

National: Abstimmung über das Transplantationsgesetz

— Das Stadtzürcher Volk sprach sich mit 64,83 % Ja-Stimmenanteil für das neue Schweizer Transplantationsgesetz aus.

National: Abstimmung über den Frontex-Ausbau

— Das Stadtzürcher Volk sprach sich mit 63,48 % Prozent Ja-Stimmenanteil für den Frontex-Ausbau aus.

Kanton Zürich

Abstimmung über den Klimaschutz-Artikel in der Verfassung

— Insgesamt sagte der Kanton Zürich mit 67,1 % Ja zum neuen Klimaschutz-Verfassungsartikel.

Abstimmung über das Stimmrechtsalter 16

— Insgesamt sagte der Kanton Zürich mit 64,8 % Nein zum Stimmrechtsalter 16.

Abstimmung über das Bürgerrechtsgesetz

— Insgesamt sagte der Kanton Zürich mit 69,1 % Ja zum neuen Bürgerrechtsgesetz.

Abstimmung über die Elternzeit-Initiative

— Insgesamt sagte der Kanton Zürich mit 64,8 % Nein zur Elternzeitinitiative.

National: Abstimmung über das Filmgesetz

Hier sagte der Kanton Zürich mit 55,6 % Ja.

National: Abstimmung über das Transplantationsgesetz

Hier sagte der Kanton Zürich mit 55,7 % Ja.

National: Abstimmung über den Frontex-Ausbau

Hier sagte der Kanton Zürich mit 72 % Ja.

Schweiz

Abstimmung über das Filmgesetz

Hier ergab sich auf nationaler Ebene ein Ja-Anteil von 58,4 %.

Abstimmung über das Transplantationsgesetz

Hier ergab sich auf nationaler Ebene ein Ja-Anteil von 60,2 %.

Abstimmung über den Frontex-Ausbau

Hier ergab sich auf nationaler Ebene ein Ja-Anteil von 71,5 %.