Limmattal Wieso gibts eigentlich kein Publibike- oder Lime-Angebot im Limmattal? In Zürich, im Glattal, ja selbst auf der Forch gibt es Publibikes. Haben die Limmattaler Gemeinden nach der Erfahrung mit dem O-Bike-Chaos kein Interesse mehr an einer Zusammenarbeit mit einem Veloverleiher?

Dürfen in Dietikon eigentlich nicht zurückgelassen werden: Herrenlose Publibikes an der Limmat unter der Autobahnbrücke beim Bahnhof Glanzenberg. Florian Schmitz

Jüngst standen drei herrenlose Leihvelos der Firma Publibike in der Nähe des Bahnhofs Glanzenberg. Dabei unterhält die Stadt Dietikon gar keinen Vertrag mit der ehemaligen Postautotochter aus Bern, die im Juli mit dem Konkurrenzanbieter Velospot fusionierte. Heisst: Die Velos dürften gar nicht in Dietikon zurückgelassen werden. Die einzigen Leihvelos, die hier offiziell zugelassen sind, sind die Cargo-Bikes der Firma «carvelo2go», die in der Region neben Dietikon auch in Wettingen, Baden, Altstetten und Regensdorf Standorte unterhält.

Doch wieso gibt es im gesamten Limmattal keine einzige Gemeinde, die mit einem Veloverleiher zusammenarbeitet? Publibike unterhält im Kanton neben der Stadt Zürich Standorte im Glattal, in der Flughafenregion und selbst auf der Forch. Warum nicht auch in der Boomregion Limmattal, die nur ein Katzensprung von ihrem grossen Standort Zürich entfernt ist? Publibike-CEO Markus Bacher antwortet, dass seine Firma im Auftrag von Gemeinden und Städten arbeite. Dabei erstelle man Offerten jeweils nur auf deren direkte Anfrage.

«Wir gehen nicht proaktiv auf die Gemeinden zu.»

Und bisher sei aus dem Limmattal keine Anfrage bei ihnen eingegangen. Dass nun Publibikes in Glanzenberg herumstanden, wertet Bacher aber als Zeichen für eine gewisse Nachfrage nach seiner Dienstleistung.

Viel Dynamik auf dem Verleihermarkt

Publibike ist mit 663 Standorten sowie 5530 Velos und E-Bikes der derzeit grösste Player auf dem Schweizer Markt. Ein anderer grosser Verleiher von E-Velos und E-Trottinetten im Raum Zürich ist Lime. Das US-amerikanische Unternehmen unterhält im Kanton Standorte in Zürich, Winterthur, Opfikon und Uster. Da sich der Markt in stetem Wandel befindet, gibt es derzeit keine genauen Zahlen zu den Marktanteilen der jeweiligen Anbieter.

Gefragt nach dem Grund, wieso man keinen Standort im Limmattal unterhält, bestätigt Lime nur, was sowieso schon klar war: Dass das Unternehmen derzeit in dieser Region «nicht aktiv» sei. Allerdings wolle man einen künftigen Standort im Limmattal auch nicht ausschliessen, wie man sogleich betont.

Nutzer halten sich nicht an die Regeln

Auf Anfrage sagt Schlierens Sicherheitsvorstand Pascal Leuchtmann (SP) dass die Leihvelos nach den Problemen mit den herrenlosen Singapurer O-Bikes vor fünf Jahren ziemlich aus der Stadt verschwunden seien. Dasselbe gelte für Leih-E-Trottinette.

Gemäss Leuchtmann sind die privaten Trendfahrzeuge wie Elektroroller, aber auch E-Trottinette, das grössere Problem als Leihgefährte. Denn die Fahrer würden sich oft nicht an die Regeln halten. Manche seien zu schnell unterwegs, bestimmte Rollerfahrer stiegen zu dritt aufs Fahrzeug oder verkehrten auf dem Trottoir, obwohl sie dies gar nicht dürften. Deshalb führe die Stadtpolizei auf den Schulanfang nun eine Informationskampagne an den Schulen durch. Die Thematik beschäftigt auch die Stadtpolizei Dietikon – die «Limmattaler Zeitung» hat sie kürzlich auf einer Kontrolle von E-Fahrzeugen begleitet.

Dietikon beurteilte die Offerten als zu wenig attraktiv

Und so sieht die Leihvelo-Situation in Dietikon aus: Gemäss dem Leiter des Dietiker Stadtplanungsamts Severin Lüthy hat man vor geraumer Zeit im Rahmen eines Förderprogramms für nachhaltige Mobilität von Energie Schweiz verschiedene Anbieter evaluiert und sie dazu eingeladen, eine Offerte zu erstellen:

«Wir erhielten aber von keinem der Anbieter ein zweckmässiges beziehungsweise attraktives Angebot.»

Interesse scheint von Seiten Dietikons dennoch zu bestehen. So beteilige man sich aktuell an der öffentlichen Ausschreibung der Stadt Zürich für einen neuen Anbieter. Dabei geht die Stadt Dietikon keine Verbindlichkeiten ein: «Wir sind darin als Option enthalten und können zum gegebenen Zeitpunkt unabhängig von der Stadt Zürich entscheiden, ob wir uns beteiligen oder nicht.»

Limmattal ist nach wie vor interessiert an Leihvelos

Die Stadt Zürich hat im Mai mitgeteilt, dass Publibike den Vertrag mit der Stadt nicht verlängern wolle und ihn per November 2023 auslaufen lasse. Zürich sucht deshalb aktuell einen neuen Vertragspartner. Bis am 15. August können sich interessierte Unternehmen bewerben.

Im Rahmen dieser Neuausschreibung, die auch als «Züri Velo 2.0» bezeichnet wird, strebt man eine Netzerweiterung an, insbesondere an Zürichs Stadtrand. Neu ausgeschrieben wird dabei auch die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden im Glattal sowie neu auch mit den Limmattaler Gemeinden sowie mit Regensdorf. Gesucht werden dabei ausschliesslich stationsbasierte Veloverleiher.

Lime und Co wird damit indirekt eine Absage erteilt. Denn ihr System beruht in den meisten Fällen auf dem Free-Floating-System, bei dem man sein Gefährt nach Gebrauch unabhängig von einer Station irgendwo im Einzugsgebiet stehen lassen kann.