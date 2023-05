Limmattal Nur in wenigen Gemeinden existieren eigene Mahlzeitendienste Wer gerade eine Operation oder Geburt hinter sich hat, oder wem das Alter zu schaffen macht, dem fällt das Kochen meistens schwer. Hilfe bieten in solchen Momenten Mahlzeitendienste. Aber nur in Schlieren, Urdorf, Birmensdorf und Aesch wird lokal geliefert. Abhilfe schaffen überregionale Angebote.

Die meisten Mahlzeitendienste liefern wie Casa Gusto von Pro Senectute Kanton Zürich Menüs, die zu Hause selbst aufgewärmt werden. Bild: Alexandra Wey / Keystone

Jeden Montagmorgen rückt in Urdorf eine von drei freiwilligen Fahrerinnen mit dem Auto aus und verteilt in der Gemeinde rund 90 Mahlzeiten an 24 Kundinnen und Kunden. Die meisten von ihnen sind über 80 Jahre alt, aber auch frisch gebackene Eltern oder Personen, die gerade im Spital waren, befinden sich darunter. «Was uns motiviert, ist die Dankbarkeit unserer Kundschaft», sagt Lore Luginbühl, Verantwortliche für die Administration des Dienstes, der vom Frauenverein Urdorf organisiert wird.

«Es entstehen gute Bekanntschaften und gute Gespräche. Wir bekommen viel vom Leben unserer Klienten mit. Zu Zeiten von Corona waren wir für manche unserer Kunden die einzigen sozialen Kontakte», erzählt Luginbühl.

Der Frauenverein Urdorf verteilt Mahlzeiten im Dorf zum Selbstkostenpreis, pro Menü sind das elf Franken. Die Kunden können jeweils aus den wöchentlichen Menüvorschlägen bestellen. Die Gerichte zum selbst Aufwärmen werden vor dem Ausliefern erhitzt, um Mikroorganismen und Krankheitserreger abzutöten. Diese sogenannte Pasteurisierung macht sie bis zu zehn Tage haltbar.

Auch von Schlieren und Birmensdorf aus wird geliefert

Der Urdorfer Frauenverein betreibt nicht den einzigen Mahlzeitendienst im Limmattal. Auch in Schlieren bietet der lokale Frauenverein ein entsprechendes Angebot für die eigene Stadt an. Hier werden täglich zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr warme Speisen in einer Thermobox für die Kundschaft aus Schlieren. «Ob jung oder alt spielt keine Rolle, bei uns kann jeder bestellen», sagt Martina Hirzel, welche die Bestellungen aufnimmt. Die Gerichte werden vom Schlieremer Alterszentrum Sandbühl gekocht und kosten 18.50 Franken, dabei sind 6 Franken Lieferkosten eingerechnet. «Bei uns steht der Mensch im Zentrum», meint Hirzel.

Das Alterszentrum am Bach in Birmensdorf beliefert kranke, beeinträchtigte und betagte Menschen, die in Birmensdorf, Aesch oder Arni leben, mit täglich frisch zubereiteten Gerichten. Die Kunden können zwischen zwei verschiedenen Tagesmenüs sowie zwei Wochenmenüs auswählen.

Bewohnerinnen und Bewohner der anderen Limmattaler Gemeinden müssen hingegen auf kantonale oder nationale Angebote ausweichen, wenn sie Mahlzeitendienste beanspruchen wollen. Die Spitex rechtes Limmattal hilft etwa Betroffenen dabei, die Bestellkataloge von überregionalen Angeboten auszufüllen und bei Bedarf die Mahlzeiten für ihre Kunden aufzuwärmen. In naher Zukunft will die Spitex rechtes Limmattal einen Betreuungsservice aufbauen, der auch die Zubereitung von frischen Mahlzeiten beinhaltet, heisst es auf Nachfrage.

«Gourmet Domizil» mit Sitz und Küche in Regensdorf ist ein Dienst, der den ganzen Kanton Zürich beliefert. Pro Tag werden laut Eigentümerin und Gründerin Regula Sulser mehrere Hundert Mahlzeiten zum selbst Aufwärmen gekocht und verschickt. Der Mahlzeitendienst Casa Gusto von Pro Senectute Kanton Zürich liefert sogar in die ganze Schweiz. Bestellungen können nach Wunsch von Dienstag bis Samstag innerhalb von 24 Stunden bis vor die Haustüre geliefert werden, sagt Daniel Güntlisberger, Bereichsleiter Services bei Pro Senectute Kanton Zürich. Bergdietikerinnen und Bergdietiker können auch den Mahlzeitendienst von Pro Senectute Aargau nutzen.