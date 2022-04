Limmattal Tue Gutes und zahl noch mehr dafür: Der Sammelsack für Kunststoffe wird teurer als der Kehrichtsack Das Pilotprojekt eines Limmattaler Kunststoffrecyclingsacks hat eine weitere Zusage – diesmal aus Schlieren. Der Stadtrat findet das Projekt gut, aber die Sack-Preise schlecht.

Weniger Güsel und weniger Geld: So könnte man das Limmattaler Kunststoffrecycling aus Konsumentensicht zusammenfassen. Thomas Ulrich

Die Konferenz der Gesundheitsvorstände und -sekretäre des Bezirks Dietikon (GVSBD) – bei dieser ist auch Bergdietikon dabei, aber Uitikon nicht – hatte am 3. Juni 2021 entschieden, ein Pilotprojekt für zwei bis drei Jahre zu starten, um Haushaltskunststoffe separat zu sammeln. Ein neuer Limmattaler Sammelsack extra für Kunststoffe ist geplant.

Die einzelnen Gemeinden entscheiden, ob sie mitmachen. Nachdem der Gemeinderat Urdorf kürzlich mitgeteilt hatte, dass sich Urdorf nicht beteiligt und stattdessen ein eigenes Projekt auf die Beine stellen will, hat nun auch der Schlieremer Stadtrat über diese Frage entschieden. Schlieren wird sich am Pilotprojekt beteiligen.

Der Schlieremer Stadtrat fordert aber, dass dereinst der Sackpreis angepasst wird. Derzeit plant die GVSBD nämlich noch, dass der Kunststoffsammelsack teurer sein soll als der blaue Kehrichtsack. Der Stadtrat Schlieren will, dass die beiden Säcke in Zukunft gleich teuer werden. Denn es sei nicht sinnvoll, dass Personen, die etwas Gutes tun – also ihre Haushaltskunststoffe recyceln – wollen, mehr zahlen müssen.

Ab ins Feuer: Der blaue Limmattaler Kehrichtsack wird teurer sein als der geplante neue Limmattaler Sack für Kunststoffe aus dem Haushalt. Die blauen Säcke werden in der Kehrichtverwertungsanlage in Dietikon verbrannt – die dabei entstehende Energie wird insbesondere für die Limeco-Fernwärme genutzt. Archiv/Oliver Graf

Der Stadtrat betont aber, dass er das Interesse am Fortschritt höher gewichtet als die Feinjustierung einzelner Parameter des Projekts, die er als nicht optimal empfindet.

Noch haben nicht alle Gemeinden bekanntgegeben, ob sie am Projekt teilnehmen. Dem Vernehmen nach gibt es aber mehrere Zusagen.