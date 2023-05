Limmattal Stadtrat freut sich: Dietikon ist jetzt mit Markus Notter im Verwaltungsrat der AVA vertreten Das Limmattal ist mit dem Dietiker alt Stadtpräsidenten neu im Verwaltungsrat der Aargau Verkehr AG (AVA) dabei.

Markus Notter wurde an der Generalversammlung der Aargau Verkehr AG in Spreitenbach in den Verwaltungsrat gewählt. Bild: Sandra Ardizzone/Archiv

Es steht zwar immer noch Aargau drauf, aber immerhin sitzt jetzt ein richtiger Zürcher Limmattaler neu im Verwaltungsrat der Aargau Verkehr AG (AVA). Der Dietiker alt Stadtpräsident und alt Regierungsrat Markus Notter (SP) wurde am Donnerstag gewählt. Dies an der Generalversammlung der AVA in der Umweltarena Spreitenbach.

Die Wahl sorgt im Dietiker Stadthaus für Freudensprünge. «Nachdem sich der Stadtrat Dietikon in der Vergangenheit selber immer wieder aktiv um einen Sitz im Verwaltungsrat der AVA bemüht hat, ist er nun hocherfreut darüber, dass künftig wieder ein Mitglied des obersten Aufsichts- und Gestaltungsorganes der Gesellschaft aus Dietikon kommen wird», teilte der Dietiker Stadtrat am Freitag mit und verwies auf die wichtige Rolle von Dietikon. Dank Limmattalbahn und Bremgarten-Dietikon-Bahn – beide betreibt die AVA – sei Dietikon «ein Verkehrsknoten von regionaler Bedeutung» und «ein zentrales Element im Betriebsnetz der AVA». Und Dietikon ist auch der Sitz der Limmat Bus AG, eine in drei Kantonen tätige Tochter der AVA.

Der Stadtrat Dietikon lobt Notter, der unter anderem auch Verwaltungsratspräsident der Opernhaus Zürich AG ist, in den höchsten Tönen: «Mit seinen zwanzig Jahren Exekutiv-Erfahrung hat Markus Notter sehr gute Kenntnisse der politischen und organisatorischen Strukturen auf lokaler und kantonaler Ebene. Er kennt die Verhältnisse am Verkehrsknoten Dietikon bestens und ist mit den Themen öffentlicher Verkehr und Zürcher Verkehrsverbund vertraut. Der Stadtrat ist überzeugt, dass Markus Notter eine Bereicherung für den Verwaltungsrat der AVA darstellt und gratuliert ihm herzlich zur Wahl.»

Freude herrscht beim Dietiker Stadtrat: Lucas Neff (Grüne), Philipp Müller (FDP), Catherine Stocker-Mittaz (Mitte), Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP), Reto Siegrist (Mitte) und Anton Kiwic (SP). Bild: Severin Bigler (13.2.2022)

Neben Notter wurde Christine Maier aus Kehrsatz BE in den Verwaltungsrat der AVA gewählt. Sie ist Direktorin der Verkehrsbetriebe Biel. Zudem sitzt sie im Vorstand des nationalen Verbands öffentlicher Verkehr. Maier und Notter ersetzen die zurückgetretenen langjährigen Verwaltungsräte Mathias Meyer und Kurt Moll. Neben Maier und Notter sitzen folgende Bisherige im Verwaltungsrat: Präsident Roland Abt, Anabel Hengelmann, Thomas Staub und Benjamin Wittwer.

Ebenfalls neu im Verwaltungsrat: Christine Maier. Bild: zvg/AVA

Das Minus ist nicht mehr so dunkelrot wie zur Coronazeit

An der Generalversammlung ging es auch um Zahlen. Der Start ins Jahr 2023 sei geglückt, bekräftigte CEO Severin Rangosch vor den rund 120 Aktionärinnen und Aktionären der AVA. Rangosch beobachtet vermehrt Käufe von Einzeltickets und Mehrfachkarten. Das töne nicht nach viel, doch so resultiere aus einer Fahrt ein viel höherer Ertrag als etwa bei Generalabonnements. Als Reaktion auf vermehrtes Homeoffice über die Coronazeit hinaus arbeite man zudem an neuen Tarifmodellen.

In den Jahren 2020 und 2021 resultierten bei der AVA aufgrund der Coronamassnahmen negative Jahresergebnisse von je rund drei Millionen Franken, letztes Jahr waren es nur noch minus 695'000 Franken. Dieses Defizit wird aus eigenen Mitteln gedeckt. Diesem Vorhaben wie zu allen anderen Traktanden gab die Generalversammlung diskussionslos ihren Segen.

Höhepunkt von 2022 war die Inbetriebnahme der Limmattalbahn zwischen Zürich Altstetten und Killwangen-Spreitenbach im Dezember. Kein Zufall also, dass die Generalversammlung in Spreitenbach stieg. So konnte man für die Hin- und Rückfahrt die neue Stadtbahn benützen.

Ihre grosse Bedeutung für das Passagiervolumen der AVA insgesamt hatte die Limmattalbahn schon in den ersten 100 Betriebstagen gezeigt. Denn in dieser Zeit wurden 1,5 Millionen Fahrgäste gezählt.

Neuer Bahnhof in Aarau und Doppelspur in Dietikon

Die AVA plant noch weitere Infrastrukturprojekte in den nächsten zehn Jahren. So wird zum Beispiel bis 2024 der neue Bahnhof Aarau Süd fertig sein, von wo aus die Wynental-Suhrental-Bahn ins Aargauer Hinterland fährt. Ebenfalls 2024 soll laut AVA der weitere Ausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn auf Doppelspur innerhalb des Dietiker Stadtgebiets starten.

AVA-CEO Severin Rangosch an der AVA-Generalversammlung in Spreitenbach. Bild: zvg/AVA

Einen Fokus legt die AVA auch auf Cybersicherheit. 2022 hat sie laut CEO Rangosch neue Sicherheitsmassnahmen eingeführt. Zudem habe sie durch externe Spezialisten einen Cyberangriff simulieren lassen, um die Systeme der AVA künftig noch besser schützen zu können.