Limmattal Pünktlicher als die SBB und schon 1,5 Millionen Passagiere: Das waren die ersten 100 Tage der Limmattalbahn Die Limmattalbahn-Betreiberin Aargau Verkehr AG zieht eine erste Bilanz. Nun ist auch klar, welche Haltestellen am meisten benutzt werden.

Die Nummer 1: Der Bahnhof Dietikon ist die meistbenutzte Haltestelle der Limmattalbahn. Bild: zvg/AVA

«Wer braucht schon dieses Löli-Tram?», fragten viele Gegner der Limmattalbahn seit Jahren. Und jetzt das: Rund 1,5 Millionen Fahrgäste haben das neue ÖV-Angebot zwischen den Bahnhöfen Zürich-Altstetten und Killwangen-Spreitenbach bisher genutzt, teilte die Aargau Verkehr AG (AVA) am Montag mit.

Sie zog damit Bilanz zu den ersten 100 Tagen der Bahn, die seit 11. Dezember 2022 fährt. Planung und Bau dauerten zwölf Jahre.

Exakt waren es 1'489'161 Fahrgäste zwischen 11. Dezember und 21. März. An einem Wochentag seien es durchschnittlich 16'000 Fahrgäste, so die AVA.

Schlieren liegt auf Platz 2, Altstetten auf Platz 3

Die AVA gibt auch an, welche der 27 Haltestellen auf der 13,4 Kilometer langen Strecke am beliebtesten sind. Am meisten Passagiere steigen beim Bahnhof Dietikon ein und aus, nämlich 2187 im Tagesschnitt von Montag bis Freitag. Dahinter folgen die Haltestellen «Zentrum» in Schlieren (1466), der Bahnhof Zürich-Altstetten (1146), «Shoppi Tivoli» in Spreitenbach (951), «Oetwilerstrasse» in Dietikon (894), «Zentrum» in Dietikon (831) und Killwangen «Bahnhof» (690), wie die AVA auf Anfrage bekannt gibt.

Fast niemand fährt nach «Spreitenbach West»

Am wenigsten genutzt werden dagegen die Haltestellen Spreitenbach «West» (174), Zürich «Seidelhof» (197) und Schlieren «Wagonsfabrik» (303).

Laut AVA ist die Limmattalbahn pünktlich. Zwar gab es vor allem zu Beginn mehrmals Betriebsstörungen, Verspätungen und Ausfälle, aber insgesamt waren 97 Prozent der Fahrten pünktlich. Wobei «pünktlich» gemäss dem vom Bund standardisierten ÖV-Qualitätsmesssystem bedeutet, dass das Fahrzeug eben richtig pünktlich war oder eine Verspätung von maximal zwei Minuten und 59 Sekunden aufwies – erst ab drei Minuten gilt ein Fahrzeug als verspätet.

Einiges pünktlicher als die SBB

Der Limmattalbahn-Pünktlichkeitswert von 97 Prozent lässt sich sehen. Denn der Durchschnitt im Schweizer ÖV lag 2021 bei rund 94,6 Prozent. Die SBB waren 2022 sogar nur in 92,5 Prozent der Fälle pünktlich. Da die Limmattalbahn ziemlich pünktlich ist, könne sie die Anschlüsse von und zur S-Bahn ihren Passagieren «grösstenteils» gewährleisten, so die AVA.

Schon fast Alltag im Limmattal: die Limmattalbahn. zvg/AVA

Schon mehrmals war die Limmattalbahn auch in Unfälle verwickelt beziehungsweise kollidierte mit Autos. Zwei solcher Unfälle ereigneten sich im Dezember, zwei im Januar und drei im Februar. Seit dem 23. Februar gab es keine Kollisionen mehr. Sie ereigneten sich in Dietikon, Schlieren und bei der Kreuzung Urdorf-Nord. Bisher waren jeweils Autofahrer schuld, die die Verkehrsregeln missachteten. «Mit der notwendigen Aufmerksamkeit und dem Einhalten der geltenden Signalisationen und Verkehrsregeln können solche Zusammenstösse leicht vermieden werden», wird René Fasel, Leiter Bahnproduktion der AVA, in deren Mitteilung zitiert.