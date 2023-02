Limmattal Kampf gegen Borkenkäfer: An diesen drei Orten kann nach schweren Stürmen das Holz zerstörter Bäume sicher gelagert werden Damit Sturmholz künftig in der Region fachgerecht zwischengelagert werden kann, bestehen neu drei sogenannte Nasslagerplätze. Diese sind aber bisher nur theoretischer Natur.

Diese Wiese beim Reppischhof-Wegkreuz ist neu als Nasslagerplatz definiert. Florian Schmitz

Im regionalen Richtplan für das Zürcher Limmattal sind neu drei Standorte verzeichnet, an denen nach grösseren Stürmen Schadholz zwischengelagert werden kann. Der Regierungsrat hat den von der Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL) überarbeiteten Richtplan nun bewilligt, wie er vor kurzem mitteilte. Die ZPL hatte die Neuerung an ihrer Delegiertenversammlung im Mai 2022 beschlossen. Die drei Standorte für Nasslagerplätze sind Teil der insgesamt 16 Standorte, die das Amt für Landschaft und Natur bei einer kantonsweiten Standortevaluation für geeignet befand.

Auf den sogenannten Nasslagerplätzen wird das Holz von Bäumen, die durch Stürme beschädigt wurden, bis zur weiteren Verwendung zwischengelagert. Dabei wird es künstlich beregnet, um seine Qualität zu erhalten und es vor Insekten- und Pilzbefall zu schützen. Würde das Sturmholz nicht ausserhalb des Waldes zwischengelagert werden, würde es die massenhafte Vermehrung von Borkenkäfern begünstigen, wie im Bericht zur Richtplan-Teilrevision erklärt wird.

Zwei in Dietikon, einer in Schlieren

Zwei der drei neuen Nasslagerplätze befinden sich auf Dietiker Boden. Der Standort Ägertenacher ist eine Wiese am Waldrand im Reppischhof, die an die Reppisch und Bergdietikon grenzt. Der andere befindet sich im Gebiet Fahr bei der Limmatbrücke an der Grenze zu Oetwil. Und der dritte Standort liegt in Schlieren im Gebiet Brachweg, das an die Limmat und das Gaswerkareal grenzt.

Zusammen bieten die drei Nasslagerplätze eine Fläche von 255 Aren, auf denen insgesamt 40'700 Festmeter Holz fachgerecht zwischengelagert werden können. Als Festmeter wird ein Kubikmeter feste Holzmasse ohne Zwischenräume bezeichnet.

Die temporären Lagerflächen sind bisher theoretischer Natur. Sie würden nur im Bedarfsfall nach einem Sturm mit den erforderlichen Infrastrukturen ausgerichtet. Mit dem Eintrag in den regionalen Richtplan werde eine schnelle Bewilligung legitimiert und die Plätze könnten rasch in Betrieb genommen werden, heisst es im Bericht. Denn Nasslagerplätze gelten als Bauten und benötigen eine baurechtliche Bewilligung.