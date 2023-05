Limmattal Grosse Kontrolle an der Kantonsgrenze: 447 Personen wurden überprüft Eine Grosskontrolle der Kantonspolizei Aargau, Kantonspolizei Zürich, Stadtpolizei Dietikon und der Stadtpolizei Affoltern am Albis sowie der Aargau Verkehrs AG war ein voller Erfolg: Es wurden gesuchte Kriminelle, Schwarzfahrer und betrunke Autofahrer angehalten.

Die von Polizisten begleiteten Kontrolleure der Limmattalbahn-Betreiberin Aargau Verkehr AG (AVA) griffen neun Personen ohne gültigen Fahrausweis auf. Sandra Ardizzone

In der Nacht von Freitag auf Samstag führte die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Aargau, der Stadtpolizei Dietikon und der Stadtpolizei Affoltern am Albis sowie der Aargau Verkehr AG (AVA) an verschiedenen Kontrollstellen im Grenzgebiet der Kantone Zürich und Aargau sowie auf der Autobahn A1 eine regionale Polizeikontrolle durch.

Während mehrerer Stunden sind an verschiedenen Orten in beiden Kantonen insgesamt 364 Fahrzeuge und 447 Personen überprüft worden. Eine der Kontrollstellen befand sich zum Beispiel auf der Industriestrasse in Spreitenbach, wie die «Limmattaler Zeitung» vor Ort feststellen konnte.

Bei den Kontrollen wurden vier Lenkende in nicht fahrfähigem Zustand angehalten. Ein Mann war zur Verhaftung ausgeschrieben und wurde zuhanden der zuständigen Untersuchungsbehörde festgenommen. Eine Person wurde wegen Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz festgenommen und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Zwei weitere Personen waren wegen Nichtbezahlens offener Bussen beziehungsweise Umwandlungshaft gesucht. Ein Mann führte eine gestohlene Jacke mit sich, ein anderer 15 Gramm Haschisch.

Fünf Fahrzeuge mussten wegen unerlaubter technischer Abänderungen stillgelegt werden. Zwei Fahrer erhielten wegen

geringfügiger technischer Mängel je einen Mängelrapport. Wegen verschiedener Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz wie zum Beispiel Schnellfahren, Autofahren ohne erforderlichen Führerausweis, Autofahren trotz Entzug des Führerausweises, Lernfahrt ohne Begleitperson und Lernfahrt ohne Berechtigung, wurden 15 Personen bei den zuständigen Behörden angezeigt. 14 Übertretungen wurden mit Ordnungsbussen geahndet.

Bei den Kontrollen im öffentlichen Verkehr erwischten die von Polizisten begleiteten Kontrollorgane der AVA neun Personen ohne gültigen Fahrausweis. (deg)