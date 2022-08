Urdorf FDP Kantonsrat Yiea Wey Te über Vereine: «Das macht Urdorf und die Schweiz stark» Der Unterengstringer Kantonsrat und Gemeinderat Yiea Wey Te dankte in Urdorf den den vielen Freiwilligen, die sich für die Gemeinde und das Wohl der Bevölkerung engagieren.

Kantonsrat und Unterengstringer Gemeinderat Yiea Wey Te wandte sich in seiner Rede direkt an die Urdorferinnen und Urdorfer. Sharleen Wüest

In der Gemeinde Urdorf gibt es ein äusserst aktives Vereinsleben. Das zeigte sich auch am gestrigen Nationalfeiertag. Denn das Kartell der Ortsvereine Urdorf hat die diesjährige Feier im Embri organisiert.

Festredner Yiea Wey Te (FDP) zeigte sich in seiner Rede denn auch dankbar gegenüber den Vereinen. Der Kantonsrat und Unterengstringer Gemeinderat sagte: «Über 60 Vereine sind offiziell aufgelistet – sie bilden eine wichtige Säule der Gemeinde.» Die Freiwilligenarbeit in Urdorf sei klar erkennbar. Menschen, die nebenamtlichen Tätigkeiten zu Gunsten des Gemeinwohls nachgehen – «das macht Urdorf und die Schweiz stark».

In seiner Rede richtete er sich auch an die Feuerwehr. Yiea Wey Te sprach die momentane Trockenheit in der Schweiz und die Gefahr von Bränden an.

«Da bin ich sehr froh zu wissen, dass wir in solchen Situationen auf unsere Feuerwehrleute zählen können.»

Bei einem weiteren Punkt wandte er sich direkt an die Bevölkerung. «Ohne Sie, meine geschätzten Damen und Herren, würde das altbewährte schweizerische System nicht funktionieren.» Er sprach dabei die gemeinsamen Werte der «Willensnation» Schweiz an. Ein solcher Feiertag solle vor allem verbinden. Und so wurde in Urdorf gegessen und geplaudert. Mit der musikalischen Begleitung vom Duo «Die Entertainer» und der Harmonie Urdorf.