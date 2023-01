Limmattal Erste industrielle Power-to-Gas-Anlage: Die Limeco erhält den renommierten Energiepreis Watt d'Or Das Bundesamt für Energie honoriert die Pionieranlage, die im Frühling 2022 in Dietikon in Betrieb genommen wurde. Zurzeit befindet sich die Anlage aber im Winterschlaf.

Die von aussen unscheinbar aussehende Power-to-Gas-Anlage wurde Ende April 2022 auf dem Areal der Kehrichtverwertungsanlage in Betrieb genommen. Alex Spichale / LTA

Die Limeco wurde mit dem Watt d'Or 2023 ausgezeichnet für die erste industrielle Power-to-Gas-Anlage der Schweiz. Das Bundesamt für Energie hat den renommierten Energiepreis dieses Jahr zum 16. Mal verliehen. Die Anlage auf dem Areal der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) im Wirtschaftsgebiet Silbern in Dietikon wurde im Frühling 2022 in Betrieb genommen.

Die Limeco ist einer von zwei Gewinnern in der Kategorie Energietechnologien, schreibt sie in einer Mitteilung von Donnerstag. «Die Auszeichnung ist eine motivierende Anerkennung», wird Limeco-Geschäftsführer Patrik Feusi zitiert. «Wir von Limeco und unsere Partner sind stolz, mit der Pionieranlage einen wertvollen Beitrag zur Dekarbonisierung der Gesellschaft zu leisten.» Um die Energie- und Klimawende zu schaffen, müsse man den Mut finden, Neues zu wagen. In ihrer eigenen Mitteilung zur Preisverleihung schreibt das Bundesamt für Energie: «Alle reden über Power-to-Gas. Das Limmattaler Regiowerk Limeco redet nicht nur darüber, sondern tut es.»

Mit dem Gas können 2000 Haushalte versorgt werden

Die von der Limeco betriebene Power-to-Gas-Anlage wurde zusammen mit acht Schweizer Energieversorgern und der Stadtwerke-Allianz Swisspower realisiert. Sie produziert synthetisches, erneuerbares Gas aus regionalem Abfall und dem Abwasser der nahen Abwasserreinigungsanlage (ARA) der Limeco. Mit dem Strom der KVA wird zunächst Wasserstoff hergestellt, der zusammen mit dem Klärgas der ARA in einen Bioreaktor gelangt. Dort produzieren Mikroorganismen aus dem im Klärgas enthaltenen CO 2 und dem Wasserstoff CO 2 -neutrales Methangas. Dieses kann ins bestehende Gasnetz eingespeist werden und bis zu 2000 Haushalte versorgen. Der Standort in Dietikon sei optimal, weil KVA und ARA so nah zusammenliegen, schreibt die Limeco.

Power-to-Gas sei eine Schlüsseltechnologie, um Strom, Gas, Wärme und Mobilität zu einem nachhaltigen Energiesystem zu vernetzen, heisst es weiter. So könne mit der Anlage in Dietikon im Sommer erneuerbare Energie gespeichert und dann im Winter genutzt werden, wenn zu wenig Sonnenenergie vorhanden ist.

Limeco plant bereits eine neue Power-to-Gas-Anlage

Aktuell befindet sich die Anlage aber noch bis zum Frühjahr im Winterschlaf. Grund für die Abschaltung sei die drohende Energiemangellage gewesen, heisst es weiter. «In der aktuellen Situation ist es nicht vertretbar, aus dem knappen Strom Biogas zu produzieren. Die Umwandlungsverluste sind nicht vernachlässigbar», erklärt Thomas Di Lorenzo, Leiter Abwasserwirtschaft bei der Limeco. Deshalb werde der Strom aus der KVA zurzeit vollständig ins Netz eingespeist.

Schon jetzt steht fest, dass die Limeco in Zukunft eine neue und grössere Power-to-Gas-Anlage bauen will. Insgesamt hat sie in der Dietiker Silbern Grosses vor: Am Mittwoch stellten die Verantwortlichen ihre Pläne vor, die Limeco bis 2050 zu einem Limmattaler Energiezentrum auszubauen. Weil die KVA bald ihr technisches Lebensende erreicht, muss sie bis 2034 erneuert werden. Bis dann soll auch die ARA erweitert werden.