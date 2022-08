Limmattal Die E-Roller von Züriflizzer und Easy Motors sind beliebt Ob 14 oder 92 Jahre alt: Wer mobil sein möchte, fährt in diesen Tagen immer häufiger E-Roller. Das zeigt die Nachfrage bei Verkäufern in der Region. Die beliebtesten Modelle heissen «City Max» und «Fatboy».

Der Mechaniker repariert draussen gerade einen E-Roller. In Schlieren steht ein kleines Geschäft für elektrische Fahrzeuge von Züriflizzer. Verkauft werden E-Roller und ein paar wenige E-Velos. Einige Modelle sind vor dem Ladenfenster ausgestellt. Die Fahrzeuge sind beliebt auf Limmattaler Strassen. Das Geschäft läuft offenbar gut.

Bei Easy Motors am Rapidplatz in Dietikon zeichnet sich ein ähnliches Bild: Drinnen im Geschäft reiht sich E-Roller an E-Roller. Die Modelle heissen «Fatboy», oder «Forza». Ein E-Trottinett steht ebenfalls zum Verkauf. Inhaberin Sabrina Gülbey sagt, der Trend sei gut spürbar. «Die E-Roller verkaufen sich sehr gut.»

Der «City Max», eine Eigenmarke des Geschäfts, verkauft sich bei Züriflizzer laut Mechaniker Semi Flück am besten. Denn er hat Bluetooth, eine Handy-Ladestation und die Batterie verspricht eine Reichweite 90 bis 100 Kilometer pro Ladung. Ausgestattet ist er mit einer Alarmanlage und einem kleinen Gepäckfach. Vom Design her sieht er einem Rennmotorrad ähnlich.

In Dietikon stehen die Modelle «Fatboy» und «Forza» zuoberst in der Gunst. Gülbey sagt: «Die Technik und die Reichweite überzeugen.» Es ist keine Überraschung, dass es gerade diese beiden Modelle sind. Der «Forza» sieht aus wie ein üblicher Roller. Der «Fatboy» wiederum sei vom SRF-«Kassensturz» empfohlen worden, so die Geschäftsinhaberin.

Die Kundschaft ist divers und gut informiert

Zurück in Schlieren: Der E-Roller, der gerade vom Mechaniker von Züriflizzer repariert wird, gehört einem Jugendlichen, der mit zwei weiteren Kollegen wartet. Bereits 14-Jährige dürfen so einen Roller fahren. Sie benötigen dazu lediglich die einfache Theorieprüfung.

Zur Kundschaft zählten aber nicht nur Jugendliche, sagt Flück. So sei der älteste Kunde 80 Jahre alt gewesen. Die älteste Kundin von Easy Motors sei gar 92 Jahre alt gewesen, sagt die Geschäftsinhaberin. Die Kundschaft könnte unterschiedlicher nicht sein. Der Mechaniker Flück sagt: «Die Leute möchten halt mobil bleiben, egal welchen Alters.»

Für die E-Fahrzeuge gelten bekanntlich besondere Verkehrsregeln, die grösstenteils mit denen für Velos übereinstimmen. Die Kundinnen und Kunden seien jedoch meist gut informiert. Das zeigt sich auch schon beim Hinhören: Der junge Fahrer vor dem Geschäft in Schlieren klärt einen seiner Kollegen darüber auf, was alles illegal ist.

Trotzdem: In den Geschäften werden die Kundinnen und Kunden vorab des Kaufs stets über sämtlich geltende Gesetze aufgeklärt. «Wir arbeiten auch mit der Stadtpolizei Dietikon zusammen», sagt die Inhaberin in Dietikon. Flück von Züriflizzer sagt: «Wir tun, was wir können. Schlussendlich liegt die Verantwortung aber bei der jeweiligen Person.»