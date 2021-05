Limmattal E-Bike-Händler hat beim Umzug von Dietikon nach Schlieren ausgebaut M-Way betreibt neu einen Laden an der Brandstrasse in Schlieren. Die Mitarbeitenden der geschlossen Filiale in Dietikon sind mit in die Nachbarstadt gezogen.

Hell und offen gestaltet: Die neue M-Way-Filiale in Schlieren. zvg

Im Limmattal verkauft der grösste Schweizer E-Bike Händler M-Way seine Produkte seit neuem in Schlieren statt in Dietikon. An der Brandstrasse 1 hat das Unternehmen nördlich des Bahnhofs eine neue Filiale eröffnet, wie es in einer Mitteilung von Dienstag heisst. Der offen gestaltete Neubau mit 480 Quadratmetern Fläche für Verkauf, Werkstatt und Lager ersetzt die per Mitte April geschlossene ­Filiale an der Limmatkurve in Dietikon zwischen Zürcherstrasse und Gleisen. «Die Mitarbeitenden sind mit nach Schlieren umgezogen», schreibt M-Way weiter.

Der neue XXL-Store verfügt im Gegensatz zur alten Filiale über eine grosse Werkstatt mit deutlich erhöhten Kapazitäten. Rund 80 Modelle finden sich im Sortiment und können vor Ort ausprobiert werden. «Da wir uns in einem modernen Familienquartier befinden, haben wir gerade für Eltern mit kleineren Kindern eine grosse Auswahl an geeigneten Cargo-­ E-Bikes und eine breite Palette an Velozubehör wie Kinderanhänger, Helme und Beleuchtung im Angebot», wird Filialleiter Michel Steiger in der Mitteilung zitiert.

E-Bike-Angebot im Limmattal wächst

Der E-Bike-Markt in der Schweiz wächst seit Jahren stetig, hat aber seit Ausbruch der Coronapandemie einen regelrechten Boom erlebt. Das hat sich stark auf das Angebot im Limmattal ausgewirkt. So eröffnete erst Mitte März in Schlieren die neue «Bike World» von SportXX. Das Velofachgeschäft bietet auf rund 1000 Quadratmetern auch viele E-Bikes an.

Auch der wie M-Way voll auf Elektrovelos fokussierte Dietiker Anbieter «E-Motion E-Bike Welt» reagierte auf die wachsenden Verkaufszahlen. Im März zog das Fachgeschäft innerhalb der Stadt in ein grösseres Ladenlokal im Industriegebiet Silbern. (flo)