Limmattal Die Limmattalerinnen und Limmattaler schätzen die Region – eine gemeinsame Identität haben sie aber noch nicht gefunden Der Wohlfühlfaktor im Limmattal ist hoch. Doch die rasante Entwicklung in der Region hat auch ihre Schattenseiten. Als besondere Herausforderung wird das Wachstum wahrgenommen. Das zeigt eine Bevölkerungsbefragung, die von den Kantonen Aargau und Zürich in Zusammenarbeit mit der Regionale 2025 in Auftrag gegeben wurde.

Das Limmattal (im Bild Oberengstringen und Schlieren) wird als Wohnregion geschätzt. 94 Prozent der Befragten fühlen sich hier wohl. Severin Bigler/CH Media

Wo viel Sonne ist, da gibt es auch Schatten. In etwa so lassen sich die Resultate einer am Mittwoch präsentierten Bevölkerungsbefragung im Limmattal beschreiben. Rund 2000 Personen aus dem Zürcher und Aargauer Limmattal gaben Auskunft zur Region, ihren Stärken und Schwächen sowie zu ihrer künftigen Entwicklung. Die Ergebnisse zeigen: Das Limmattal als Wohnregion wird geschätzt. 94 Prozent der Befragten geben an, sich hier wohlzufühlen. Es gibt aber auch Schwächen. Insbesondere die Verkehrsüberlastung, Lärm- und andere Emissionen sowie die vielen Autos werden als Kehrseite der boomenden Region wahrgenommen, wie die Kantone Zürich und Aargau in einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben.

Durchgeführt wurde die Befragung vom Forschungsinstitut gfs.bern im Auftrag der Abteilung Raumentwicklung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau und des Amts für Raumentwicklung der Baudirektion des Kantons Zürich unter Mitarbeit der Regionale 2025. Ziel war es unter anderem, «eine Übersicht über die Ansprüche, Wünsche, Lebensgewohnheiten und das Selbstverständnis der Menschen im Limmattal zu erhalten», wie es in der Mitteilung heisst. Denn das Limmattal, eine der am schnellsten wachsenden Regionen der Schweiz, sei für die Kantone Aarau und Zürich Wachstumsmotor und Naherholungszone zugleich.

Ein Grossteil der Freizeit wird im Tal verbracht

Zudem sollte mit der Befragung überprüft werden, inwiefern eine regionale Kooperation erwünscht und sinnvoll sei. «Und in diesem Zusammenhang, ob die Aktivitäten der Regionale 2025, die von 16 Gemeinden und Städten des Limmattals getragen wird, die Bevölkerung ansprechen und deren Bedürfnissen entsprechen.»

Wie die Ergebnisse weiter zeigen, wird das Limmattal nicht nur als Wohnregion geschätzt. Mit der Stadt Zürich als Nachbar bewegen sich nur wenige Limmattalerinnen und Limmattaler häufig ausserhalb des Tals. Sie verbringen demnach neben der Arbeitszeit auch einen Grossteil ihrer Freizeit hier. Zusammengefasst: «In den Augen der Befragten überwiegen die Stärken der Region allfällige Schwächen bei weitem. Vor allem der Mix zwischen Stadt und Land überzeugt.»

Viele Identitäten statt nur einer

Dennoch gibt es neben der Verkehrsbelastung und dem Lärm noch andere Schattenseiten. Zu den Herausforderungen gehören überdies der Umwelt- und Naturschutz, der Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie der Erhalt der Wohnqualität.

Obschon ein Grossteil der Befragten gerne im Limmattal wohnt, verstehen sich laut der Umfrage lediglich 19 Prozent in erster Linie als Limmattalerinnen oder Limmattaler. «Trotz hohem Wohlfühlfaktor besteht in der Mehrheit keine gemeinsame Limmattaler Identität», heisst es in der Mitteilung weiter. Viel eher würden zahlreiche verschiedene lokale Identitäten relativ unabhängig nebeneinander existieren. Oder anders gesagt: «Das Limmattal zeichnet sich insgesamt durch Homogenität im Kleinen und Heterogenität im Grossen aus.»

Mehr Zusammenarbeit gewünscht

In den Augen der Befragten würden die Kantons- und Gemeindegrenzen, aber auch die soziale Diversität zuweilen den Austausch und die Zusammenarbeit erschweren. Die Bevölkerung befürworte deshalb eine regionale Zusammenarbeit im Limmattal über die Gemeinde- und Kantonsgrenze hinweg. So spreche sich beispielsweise eine Mehrheit für die regionale Zusammenarbeit bei den Erholungsangeboten aus.