Limmattal Astra will mehr Biodiversität neben den Autobahnen Am Rand der Autobahn werden in den nächsten Monaten Personen in Schutzkleidung zu sehen sein, die überprüfen, wo neue Biodiversitätsflächen möglich sind.

Neue Biodiversitätsflächen entlang der Autobahn können unter anderem für Orchideen, Eidechsen, Schmetterlinge oder Wildbienen wichtig sein. Themenbild: Severin Bigler

Das Bundesamt für Strassen (Astra) will laut einer Mitteilung seinen Beitrag dazu leisten, die Biodiversität zu fördern. Konkret will das Astra 20 Prozent der Grünflächen entlang der Nationalstrassen zu Biodiversitätsflächen aufwerten. «Zwischen Frühling und Herbst 2023 überprüfen Planer-Teams in der Nordostschweiz, welche Flächen sich in Biodiversitätsflächen verwandeln lassen könnten», teilt das Astra mit. Die entsprechenden Feldaufnahmen starten im Mai und betreffen unter anderem auch die Autobahnen im Limmattal.

«Für diese Untersuchung werden täglich mehrere Personen in Schutzkleidung (Leuchtjacken und -hosen) auf den ­Flächen entlang der Strassen unterwegs sein. Da die Feldaufnahmen abseits der Strasse erfolgen, führen sie zu keinen Beeinträchtigungen des Verkehrs», schreibt das Astra in seiner Mitteilung.

«Grünflächen entlang der Nationalstrassen kommt eine wichtige Bedeutung für die Biodiversität in der Schweiz zu. Nicht selten sind sie wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen – darunter Orchideen, Eidechsen, Schmetterlinge oder Wildbienen», erklärt das Astra weiter.