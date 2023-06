Limmattal Änderung an der Parteispitze: Sonja Gehrig gibt Co-Präsidium ab Die Urdorfer Kantonsrätin und Nationalratskandidatin Sonja Gehrig gibt das Co-Präsidium der GLP-Bezirkspartei ab.

Sonja Gehrig hat auch die Gründung der GLP Bezirk Dietikon vor 14 Jahren initiiert. Zvg

Die GLP-Bezirkspartei hat ihren Vorstand neu gewählt. Die grosse Änderung: Die Urdorfer Kantonsrätin und Nationalratskandidatin Sonja Gehrig gibt das Co-Präsidium ab. Beat Rüfenacht, bisher Co-Präsident ist neu Bezirksparteipräsident. Gehrig engagiert sich schon lange für die Partei. Sie habe auch die Gründung der GLP Bezirk Dietikon vor 14 Jahren initiiert, heisst es in einer Mitteilung.

Gehrig bleibt der Partei noch als einfaches Vorstandsmitglied erhalten. Neben ihr und Rüfenacht wurden zudem Matthew Hauseder, Eric Winter und Songül Viridén in den Vorstand wiedergewählt – Viridén als Vizepräsidentin. Diese Wahlen fanden bei der Mitgliederversammlung am Dienstag in Schlieren statt, wie der Mitteilung der GLP vom Donnerstag zu entnehmen ist.