Limmattal Achtung, das Bähnli kommt: Limmattalbahn startet Testfahrten in der Region am 11. Juli Am 11. Juli beginnen die ersten Limmattalbahn-Testfahrten im Limmattal.

Ein Limmattalbahnfahrzeug bei der Fahrzeugpräsentation in Dietikon am 31. Mai. Valentin Hehli

«Während mehrerer Wochen werden verschiedene Tests und Prüfungen durch­geführt und alle Bahntechnik­anlagen programmiert und überprüft. Neben den elektrischen Anlagen und den Signalen werden auch die Haltestellen und die weiteren Anlagenteile überprüft», schreibt die Limmattalbahn AG in der Mitteilung. Parallel zu den Testfahrten wird die Bahn-Betreiberin, die Aargau Verkehr AG (AVA), rund 30 Stadtbahnführerinnen und Stadtbahnführer ausbilden.

Auch die Stadtbahnführerinnen und -führer werden bald ausgebildet. Valentin Hehli

Spätestens ab 11. Juli sollte man also nicht mehr einfach so über die Gleise laufen. Stattdessen gilt: Aufpassen! Die Testfahrten finden in unregelmässigen Abständen statt.

Mit Werbemotiven wie diesemmahnt die Limmattalbahn zur Vorsicht entlang ihrer Strecke. zvg

Aufzupassen gilt es auch wegen der Fahrleitungsanlage. Diese geht bereits per 1. Juli in Betrieb. Das bedeutet, dass die Fahrleitung ab 1. Juli unter Spannung steht. Kommt man ihr zu nahe, kann das böse enden. «Fahrleitung nicht berühren. Und nie, nie, nie auf die Stadtbahn klettern!», heisst einer der Slogans, mit dem die Limmattalbahn für die Sicherheit wirbt. Ein anderer besagt: «Luege! Die Stadtbahn kommt schnell und leise.» Auch wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Stadtbahn immer Vortritt hat und Gleise rutschig sein können.

Die Bauarbeiten für die Limmattalbahn sind praktisch fertig. Es finden nur noch Restarbeiten statt. Zudem erfolgen ab Herbst die letzten Baum- und Pflanzarbeiten. Die Limmattalbahn wird ihren Betrieb am 11. Dezember 2022 aufnehmen.