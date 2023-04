Limmattal 5,68 Tonnen in 4 Monaten: Urdorfer Kunststoffsammlung ist beliebt – andere Gemeinden warten noch auf Bundesgericht Weil die Bevölkerung die Kunststoffabfall-Sammelsäcke so rege nutzt, organisiert die Gemeinde Urdorf jetzt zusätzliche Sammeltermine.

Der Alltag kann zu viel Kunststoff-Abfall führen. In Urdorf kann man diesen ins Recycling geben, im Rest des Bezirks Dietikon hingegen nicht – aus rechtlichen Gründen. Bruno Kissling

Wer neben PET-Flaschen auch andere im Haushalt anfallende Kunststoffe recyceln lassen will, kann das in Urdorf seit September 2022 tun. Seither gibt es eine Urdorfer Kunststoff-Sammlung. Die separaten Sammelsäcke dafür sind in Urdorf unter anderem bei Coop, Spar und Denner erhältlich.

5,68 Tonnen Haushaltskunststoffe habe die Firma Obrist von September bis Dezember 2022 in Urdorf gesammelt und dem Recycling zugeführt, teilte die Gemeinde kürzlich mit. Diese «beachtliche Menge» zeige, «dass sich auch das Sammeln der vermeintlich kleinen Haushaltsanteile lohnt».

Aufgrund der Erfahrungen hat die Gemeinde entschieden, 2023 fünf zusätzliche Sammeltermine anzubieten. Während es in den ersten vier Monaten je einen Sammeltermin pro Monat gab, werden es von Mai bis Dezember 2023 total 13 Sammeltermine sein. Urdorf geht also einen erfolgreichen Sonderweg.

Zur Erinnerung: Ursprünglich wollten alle Gemeinden, die für normalen Kehricht den blauen Limeco-Sack nutzen – also die Gemeinden des Bezirks Dietikon minus Uitikon plus Bergdietikon – einen gemeinsamen Sammelsack für Kunststoff einführen. Die Gemeinde Urdorf stieg aber aus dem Projekt aus, als das genaue Konzept dafür vorlag, weil dieses ihre Anforderungen nicht erfüllte.

Darum geht es im Rechtsstreit

Das Projekt der anderen Gemeinden hätte auch 2022 starten sollen, verzögerte sich aber wegen eines Rechtsstreits. Drei Firmen reichten Beschwerde ein, weil drei andere Firmen den Auftrag für die Kunststoffsammlung erhalten haben. Das kantonale Verwaltungsgericht hiess die Beschwerde gut. Doch gegen das Gerichtsurteil wurde eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde am Bundesgericht eingereicht. Diese ist noch hängig.