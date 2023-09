SCHLIEREN 830 Schülerinnen und Schüler rannten an der Limmat um die Wette Am Donnerstagnachmittag stand die 13. Limmatstafette auf dem Programm. Angefeuert von Kolleginnen und Kollegen absolvierten 83 Teams die 15 Kilometer lange Strecke.

7 Bilder 7 Bilder Um 13.45 Uhr starteten die ersten Läuferinnen und Läufer der insgesamt 83 Teams. Wer noch nicht rannte, sorgte für lautstarke Unterstützung am Streckenrand. Bild: Dlovan Shaheri

«In zehn Minuten startet das erste Team», ertönt es zwischen zwei Popsongs aus den Lautsprechern. Noch scheint das die zahlreichen Kinder auf der Sportanlage Unterrohr in Schlieren nicht nervös zu machen. Sie rennen und spielen wild durcheinander. Kaum vorstellbar, dass die 13. Limmatstafette bald beginnt.

Einige sprinten über das Feld, als hätte der Lauf schon begonnen, andere wärmen sich mit Dehnübungen auf. Und manche tanzen lieber zur Musik, die aus den Lautsprechern dröhnt und für gute Stimmung sorgt. Auch Fuss- und Tennisbälle rollen auf der Wiese umher. Ein Mädchen schlägt ein Rad nach dem anderen: An Energie mangelt es an diesem Donnerstagnachmittag niemandem.

Das aufgeregte Kindergeschrei misst sich immer stärker mit der dröhnenden Musik. Ob die Kinder nach dem Start überhaupt noch genug Puste für die Stafette haben? Immerhin müssen sie in Zehnergruppen eine Strecke von total 15 Kilometern bewältigen.

830 Kinder rennen bei spätsommerlichen 25 Grad

Dieses Jahr sind 83 Teams, also 830 Kinder von der vierten Primarklasse bis zur dritten Oberstufe, am Start. Das seien etwas weniger als letztes Jahr. Trotzdem sei er mit der Teilnehmerzahl zufrieden, sagt Pascal Vonlanthen vom OK der Limmatstafette.

Während die Teilnehmenden letztes Jahr wegen Hochwasser eine verkürzte Route liefen, steht dieses Jahr wieder die gewohnte Strecke auf dem Programm. Sie führt vom Start auf der Sportanlage Unterrohr entlang der Limmat bis zum Gasi-Brüggli. Von dort geht es auf dem rechten Ufer flussabwärts bis zur Glanzenbergbrücke in Dietikon und dann zurück zur Sportanlage Unterrohr. Die Teilnehmenden absolvieren die 7,5 Kilometer lange Strecke zwei Mal. Unterteilt ist sie in zehn Etappen, die zwischen 1,2 und 1,7 Kilometer lang sind.

«Noch 30 Sekunden bis zum Start», warnt die Stimme aus den Lautsprechern. Dann kehrt tatsächlich langsam Ordnung in das Gewusel ein. «Noch 15 Sekunden», ertönt es sogleich. Und noch bevor die ersten Kinder um 13.45 Uhr wie der Blitz losrennen, brechen jene, die sich am Startrand aufgestellt haben, in tosenden Applaus aus. An gegenseitiger Unterstützung fehlt es definitiv nicht.

Durch gegenseitiges Anfeuern an Tempo gewinnen

Den meisten gelingt es gut, die Kräfte einzuteilen. Entlang der Limmat, unter stetigem Anfeuern von Mitschülerinnen und -schülern und Eltern laufen einige zur Hochform auf. Manche aber quälen sich durch das gefürchtete Seitenstechen und müssen noch vor der Übergabe abbremsen.

«Du schaffsch das!», ruft ein Schüler einer sichtlich erschöpften Schülerin zu. Und siehe da, das Mädchen gewinnt wieder ein bisschen Energie. Der Ehrgeiz ist bei den meisten vorhanden, schliesslich wird am Schluss ein Gewinnerteam aus jeder Stufe gekürt.

Die Limmatstafette wird von rund 40 Helferinnen und Helfern von der Freiwilligenorganisation Swiss Volunteers unterstützt. Während sich vor allem Schulen aus dem Limmattal anmelden, seien auch Schulen von weiter weg willkommen, sagt Vonlanthen.