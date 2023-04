Limmatrevitalisierung Kommen da unnötige Kosten auf die Schlieremer zu? Der Stadtrat beschwichtigt Gemeindeparlamentarier Daniel Laubi (Mitte) macht sich Sorgen wegen möglicher Folgekosten, die das Jahrhundertprojekt an der Limmat auslösen könnte. Der Stadtrat relativiert.

So soll der Limmatbogen zwischen der Autobahnbrücke bei Oberengstringen (oben links im Bild) und der Überlandstrassenbrücke beim Schützenhaus Unterengstringen (am Bildrand rechts unten) dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Die Stadt Schlieren wird nur diejenigen Kosten für die Limmatrevitalisierung übernehmen, zu deren Übernahme sie gesetzlich verpflichtet ist. Wie viel sie allerdings für Folgekosten und flankierende Massnahmen bezahlen muss, die durch das Jahrhundertprojekt entstehen, ist derzeit noch nicht klar. Auch ist noch nicht definiert, wie viel der Kanton für das Land zahlen wird, das die Stadt der Limmat opfern muss.

Gemeindeparlamentarier Daniel Laubi (Mitte) stellte kritische Fragen zur Limmatrevitalisierung. Bild: zvg

Diese Aussagen gehen aus der Antwort des Stadtrats auf eine Kleine Anfrage hervor, die der Gemeindeparlamentarier Daniel Laubi im Januar eingereicht hat. Der Mitte-Politiker befürchtete, dass für die Stadt hohe Kosten wegen des 70-Millionen-Franken-Projekts des Kantons entstehen könnten.

Hintergrund: Die Stadt muss für die geplante Renaturierung des Limmatbogens nicht nur einige Hektaren Land, darunter mehr als die Hälfte der Gartenflächen im Betschenrohr, abtreten. Sie muss auch die bestehende Grundwasserfassung vom Betschenrohr ins Unterrohr versetzen.

Pumpwerke müssten so oder so ersetzt werden

In seiner Antwort beschwichtigt der Stadtrat. Er betont, dass die Grundwasserpumpwerke Betschenrohr bereits jetzt am Ende ihrer Lebensdauer angelangt seien – und sowieso ersetzt werden müssten. Zwar sei die Verlegung des Werks ins Unterrohr mit Kosten verbunden. Doch das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft werde sich voraussichtlich an den Kosten für einen Ersatz beteiligen.

Wie hoch dieser Anteil ausfällt, sei aber noch nicht klar. Ähnlich sehe es aus für die Entschädigung vom Land, das verloren geht: «Bislang wurden noch keine Landerwerbsverhandlungen mit dem Kanton geführt.» Und auch was die weiteren nötigen Massnahmen betrifft, will sich der Stadtrat für einen Kostenteiler einsetzen.

Das Kantonsprojekt «Lebendige Limmat» sieht vor, den 3,2 Kilometer langen Limmatabschnitt zwischen der Autobahnbrücke bei Oberengstringen und der Überlandstrassenbrücke beim Schützenhaus Unterengstringen zu revitalisieren und dem Fluss mehr Raum als bis anhin zu lassen. Die Umsetzung beginnt frühestens im Jahr 2027.