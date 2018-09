Die Delegierten der Trägergemeinden der interkommunalen Anstalt Limeco, die in Dietikon die Kehrichtverwertungsanlage (KVA) betreibt, haben den Verwaltungsrat für die neue Amtsperiode gewählt. Die grösste Neuerung ist die Aufstockung von fünf auf sieben Mitglieder. Dies erlaube es, neben den politischen Kriterien weitere Fachkompetenzen in das Gremium einzubringen, teilte die Limeco heute Morgen mit.

Präsidiert wird der Verwaltungsrat weiterhin von Stefano Kunz (CVP), Bau- und Planungsvorsteher im Stadtrat von Schlieren. Marcel Balmer (SVP), Finanzvorsteher im Gemeinderat Unterengstringen, bleibt Vizepräsident. Weiteres bisheriges Verwaltungsratsmitglied ist Wilfried Werffeli (alt SVP-Gemeinderat aus Weiningen).

Auch Karl Viridén ist neu dabei

Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde der Anton Kiwic (SP), Hochbauvorsteher im Dietiker Stadtrat, der Weininger alt FDP-Gemeinderat Hans-Peter Stöckl und der Schlieremer Architekt Karl Viridén. Ebenfalls neuer Verwaltungsrat ist zudem Hans-Kaspar Scherrer. Er ist CEO der Eniwa, einem Stadtwerk beziehungsweise Energiedienstleistungsunternehem aus dem Raum Aarau.

Die Wahl fand am 14. September statt. Am 18. September hat sich der neue Verwaltungsrat konstitutiert. Der Verwaltungsrat sei nun bestens für die strategische Weiterentwicklung der Limeco in ihrem komplexen Umfeld gerüstet, heisst es in der Mitteilung von Donnerstagmorgen weiter.

Otto Müller und Dominik Strub verabschiedet

Nicht mehr im Verwaltungsrat dabei sind jetzt Dominik Strub, alt FDP-Gemeinderat aus Geroldswil, und der Dietiker alt Stadtpräsident Otto Müller (FDP). Otto Müller hatte 2017 den Sitz von Jean-Pierre Balbiani (Dietiker Stadtrat, SVP) übernommen, nachdem dieser aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegte. Balbiani war bis dahin Verwaltungsratspräsident, neu übernahm damals Stefano Kunz das Präsidium.

Wichtige Projekte stehen an

Trägergemeinden der Limeco sind Dietikon, Urdorf und Schlieren sowie die fünf rechtsufrigen Limmattalgemeinden Oberengstringen, Geroldswil, Weiningen, Unterengstringen und Oetwil. Die Limeco wurde 1959 gegründet. Neben der KVA in Dietikon betreibt sie auch die Abwasserreinigungsanlage in Dietikon. Derzeit plant die Limeco einen KVA-Neubau. Vor diesem Hintergrund genehmigte das Volk der Trägergemeinden im Juni einen Landkauf für 90 Millionen Franken. Von den Behörden der Trägergemeinden hatte sich damals einzig der Urdorfer Gemeinderat gegen den Landkauf ausgesprochen. Ein weiteres Grossprojekt, das die Limeco derzeit beschäftigt, ist der Ausbau der Regiowärme in mehreren Limmattaler Gemeinden, nämlich Dietikon, Spreitenbach, Oetwil, Geroldswil, Weiningen, Unterengstringen und Oberengstringen.