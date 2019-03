Im November wird das 20. Wirtschaftspodium Limmattal stattfinden: Nun ist bekannt, wer an dieser Jubiläumsausgabe dabei sein wird. Zugesagt haben die ehemalige Bundesrätin Doris Leuthard und der ehemalige Radsportprofi Fabian Cancellara. Ebenfalls auf dem Podium werden Nadja Schildknecht, die Co-Direktorin des Zürcher Film Festival, und Helene Niedhart, die Chefin der Airline Cat Aviation, Platz nehmen. Die vier werden gemeinsam über pionierhafte und mutige Entscheidungen aus ihrem Polit-, Sport- und Geschäftsalltag reden.

Das Gespräch wird unter dem Motto «Nur Mut!» geführt. Denn Mut hätten vor 20 Jahren einerseits die Gründer des Wirtschaftspodiums benötigt, um den Anlass zu etablieren. Andererseits würden heutzutage Unternehmer und Führungskräfte Mut beweisen müssen, um erfolgreich und innovativ zu bleiben, wie Fredi Pahr, der OK-Präsident des Wirtschaftspodiums Limmattal, in einer Medienmitteilung zitiert wird. «Der digitale Wandel ist umfassend und beeinflusst unsere Arbeit und die Art, wie wir leben.» Mehr denn je brauche es deshalb «Mut für Entscheidungen, Innovation und Agilität im Denken und Handeln».

Das 20. Wirtschaftspodium Limmattal findet am 6. November in der Umwelt-Arena Schweiz in Spreitenbach statt. Das Programm umfasst neben dem Podiumsgespräch unter anderem Input-Sessions und Networking bei Apéro riche. (AZ)