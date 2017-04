Gleichzeitig werde die Sicht des Verwaltungsgerichts, welches die Entlassung als rechtswidrig eingestuft hat, nur pauschal wiedergegeben. «Die Chefin der Justizdirektion liess verlauten», schreibt Rüdy, «das Urteil des Verwaltungsgerichts habe ihr seelischen Muskelkater bereitet und schmerze.» Wie es Adrian Leimgrübler gehe, kümmere sie hingegen nicht, schreibt dessen Anwalt.

Eine ganz andere Sicht

Rüdy ärgert sich auch über einen weiteren Punkt. In der Antwort legt die Regierung dar, aufgrund von Hinweisen zur Amtsführung Leimgrüblers habe der damalige Direktionsvorsteher Ende 2012 Abklärungen getroffen. Danach habe er «wegen verschiedener Pflichtverletzungen» eine Verwarnung ausgesprochen, Auflagen gemacht und Leimgrübler eine Begleitung angeboten, die dieser aber ausgeschlagen habe. Dies sei «weitgehend inkorrekt», schreibt Rüdy.

Der damalige Regierungsrat Martin Graf habe, ohne Abklärungen vorzunehmen, ein Coaching angeboten, welches Leimgrübler abgelehnt habe. Die Vorwürfe hätten sich dann aber als unhaltbar erwiesen und hätten sich nicht erhärten lassen. Bei der Verwarnung sei es dann nicht um «verschiedene Pflichtverletzungen» gegangen, sondern nur um Bagatellen, schreibt Rüdy. Graf habe «den beiden verpetzenden Kantonsräten» und einigen weiteren Personen danach in einem Brief geschrieben, dass die Vorwürfe nicht zuträfen. In Anbetracht dessen sei es unkorrekt, dass Graf sich über diese Vorgänge überhaupt äusserte und ebenso, dass er so tue, als sei ein Coaching angemessen gewesen, so Rüdy.

Zu guter Letzt zeigt sich der Anwalt auch irritiert darüber, dass der Regierungsrat nicht erwähne, dass Leimgrübler nach der Einstellung des Strafverfahrens nur ein Teil der Kosten auferlegt worden sei. Sowohl die Anfragesteller wie auch die Justizdirektion hätten dies gewusst.