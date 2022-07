Leichtathletik Natacha Kouni aus Dietikon hält den neuen U23-Rekord Die 100-Meter-Läuferin wird immer schneller und wandelt weiter auf den Spuren von Mujinga Kambundji.

Natacha Kouni (links im Bild) stellte beim Leichtathletik-Meeting de la Gruyère in Bulle unter anderem den neuen Schweizer Rekord bei den U23-Frauen auf. Ulf Schiller / Keystone

Wie die Nachrichtenagentur SDA kürzlich berichtete, gelang der in Kamerun geborenen und in Dietikon aufgewachsenen Natacha Kouni ein weiterer Erfolg, diesmal beim Leichtathletik-Meeting de la Gruyère in Bulle. Sie lief dort am 9. Juli die 100 Meter im Vorlauf in 11,12 Sekunden. Damit habe sie die Limite für die EM in München im August unterboten, die bei 11,24 Sekunden liegt, heisst es weiter.

Das ist aber noch nicht alles. Die 21-jährige Kouni stellte damit auch den neuen Schweizer Rekord bei den U23-Frauen auf. Diesen hatte zuvor die heute 30-jährige Mujinga Kambundji inne, sie hatte ihren Rekord im August 2014 in Zürich aufgestellt, wie die entsprechende Rekordliste von Swiss Athletics zeigt.

Die drittschnellste ­Schweizerin überhaupt

In der ewigen nationalen 100-Meter-Bestenliste der Frauen insgesamt, also ohne Altersbeschränkung, steht Kouni mit ihren 11,12 Sekunden neu auf dem dritten Platz. Den Rekord hält hier Mujinga Kambundji mit 10,89 Sekunden, auf dem zweiten Platz liegt Ajla Del Ponte mit 10,9. Zusammen mit Kouni auf dem dritten Platz liegt Salomé Kora, die vor gut einem Jahr die gleiche Zeit lief wie Kouni.

Kouni war auch schon am ersten Dietiker Sportforum im November 2019 im Beisein von Stadtpräsident Roger Bachmann, Regierungsrat Mario Fehr und Skitrainer-Legende Karl Frehsner für ihre Leistung ausgezeichnet worden.

Angesichts ihrer stetig währenden Verbesserung wird der U23-­Rekord wohl nicht Kounis letzter Erfolg bleiben.