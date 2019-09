Gegen 11 Uhr bog die Harmonie Schlieren vom Wagi-Areal in die Zürcherstrasse ein und markierten den Start zum grossen Umzug am Schlierefäscht. Während rund anderthalb Stunden marschierten, spazierten, tanzten oder musizierten die insgesamt 45 teilnehmenden Gruppen bis zur Haltestelle Schlieren Geissweid. Unzählige Menschen verfolgten das bunte und kreative Treiben von den Strassenrändern aus. Wir haben die schönsten Bilder in einer Galerie zusammengestellt.